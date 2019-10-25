從萬聖節玩到元宵節 2020台灣燈會拚史上最長

2019-10-25 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市長盧秀燕上任後，爭取到2020台灣燈會在台中舉行，過去台灣燈會都在元宵節前開幕，展期約半個月。盧秀燕今天表示，要打造史上最長的台灣燈會，10月底在台中公園推出暖身燈會，文心森林公園副燈區12月下旬開幕，后里花博園區主燈區明年元宵節前開幕，讓大家從萬聖節玩到元宵節。

台灣燈會暖身活動「光影遊樂園」今天舉行記者會，地點在台中公園，從10月31日展到11月10日。盧秀燕說，台中公園曾在2015年舉辦台灣燈會，這次2020台灣燈會從台中公園開始暖身，有傳承意味。

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「光影遊樂園」由設計師周育潤策展，從台中公園平等街門口進入，有大地彩燈、湖畔水燈與彩繪花燈強。周育潤說，過去燈會都是隔著距離賞花燈，大地彩燈用多彩投射燈，在草地、地面投射光影，民眾可以融入在光影中，很適合網美來拍照。

策展人邀請插畫家阿蕉、蔡宇婕合作，在台中地標湖心亭的日月湖中布置投射燈，由插畫家彩繪台中意象，再投射到湖面上，展現光影特色；現場還有彩繪花燈牆，邀請民眾彩繪花燈，再掛到花燈牆上。

新聞局長黃國瑋說，台中公園光影遊樂園開幕當天，正好是西洋萬聖節，現場會贈送限量萬聖節花燈；活動期間晚間6點到10點點燈，民眾拍下現場美照，私訊給「漾台中」臉書粉專，按讚數最高的照片可獲得平板電腦。