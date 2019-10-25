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水面光電板害候鳥不見 王明鉅：是民進黨能源政策的錯

2019-10-25 11:08聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

嘉義縣政府發包布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，水面上施設滿滿光電板，...
嘉義縣政府發包布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，水面上施設滿滿光電板，候鳥不見了。 圖／蘇家弘提供
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嘉義縣政府去年發包布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，廠商進駐施工後，水面布滿光電板，鳥友發現滯洪池原有成群鴨科候鳥不見了，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘痛批，有必要這樣破壞嗎?台大醫院前副院長王明鉅指出，民進黨能源政策的最大錯誤，是要以廢核為理由，瘋狂地發展超昂貴的再生能源，及耗用掉台灣珍貴的生態資源。

王明鉅在臉書PO文指出，這新聞報導提及每天只有短短1到2小時的2.5萬瓩發電量，犧牲了原本可以給珍貴候鳥棲息的62公頃的水池。

核四電廠已經完成95%的1號機，可以每天每夜每年8000小時以上，都發出54倍(135萬瓩)的發電量。光是這部已經耗資上千億，只要再三年就能為台灣發電的核四1號機，就算只比較正午最尖峰的太陽能發電，1部核四1號機也能讓3300公頃這樣的水池生態環境不必再被破壞。

如果算上全年所發的電量，更是這樣太陽能大水池一年發電量的300倍。更能讓這許多好不容易才能建立的珍貴候鳥棲息地，不被破壞。

在蔡總統口中大聲誇讚，發電瞬間超過核能發電的太陽光電板，別說20年之後的百萬噸廢棄物的處理方式，都還在苦苦努力中。甚至是在佈建之後已經開始發電的此刻，都已經造成了生態上的傷害。這些生態上的傷害，真的都能彌補?這些不再回來的候鳥，真的都會再飛回來嗎?

在民進黨2025年廢核目標下，將會有2000萬瓩的太陽光電，等於是800個這樣的巨大滯洪池要被鋪蓋上刺眼的太陽光電板。

他說，民進黨能源政策的最大錯誤，並不是發展再生能源。而是要以廢除穩定的核能發電為理由，來瘋狂地發展超昂貴的再生能源，讓全民承受每年2500億元的額外電費損失，以及耗用掉台灣珍貴的生態資源。

甚至在這個政策已經被公投民意否決之後，背棄公投結果的反主政黨，卻仍然硬要繼續推動這個要多收全台灣人民5兆元電費的錯誤能源政策。

他說，「現在只有你才有機會，阻止這個錯誤繼續走下去」。

核四民進黨再生能源王明鉅太陽能發電

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