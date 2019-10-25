不同的冷 氣象局低溫特報將分黃、橙、紅3分級

2019-10-25 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



過去中央氣象局只有在平地氣溫降至10度以下時發布低溫特報。氣象局表示，將自11月1日起增加黃色、橙色、紅色燈號，分別代表「寒冷」、「非常寒冷」及「嚴寒」3種等級，以縣市為單位發布，提醒民眾留意冷的威脅。

氣象局表示，低溫型態大致分兩大類，一是乾冷或伴隨輻射冷卻影響，早晚低溫，白天日照後溫度回升；二是冷空氣不斷移入或濕冷所致的整天低溫，現行低溫特報於台灣本島平地最低氣溫降至攝氏10度以下時發布，未考量低溫可能等級及持續時間，較不易充分反映低溫之不同型態和不同影響。

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氣象局預報中心主任呂國臣表示，為針對低溫不同型態、不同影響做更明顯區分，邀集中央各相關部會、直轄市及縣市政府研議，完成訂定低溫特報分級標準，以黃色、橙色及紅色3燈號發布低溫特報。

新訂低溫特報中，黃色燈號代表寒冷，也就是平地氣溫降至攝氏10度以下；橙色燈號代表非常寒冷，平地氣溫降至攝氏6度以下，或降至攝氏10度以下且連續24小時氣溫低於攝氏12度；紅色燈號代表嚴寒，也就是平地氣溫連續24小時低於攝氏6度。

另外，馬祖地區因緯度較高，當地冬季氣溫較其他地區低，發布低溫特報的氣溫門檻較上述門檻低4度。

呂國臣表示，過去只有10度以下才發布低溫特報，可是有時候白天、清晨到了12度還是非常冷，分級可以提醒民眾隨時注意保暖，遊民等弱勢族群提供防寒措施，農作物水產等也需要這種較細的資訊。

另外，全球暖化冷的頻率似乎減少。但呂國臣提醒，全球暖化使得冷的頻率減少，但是冷的威脅卻不見得減少，因為極端天氣的頻率增加，溫度的變化更大，突然冷、突然暖，對人的影響很大，要特別注意。