獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



桃機地安事件爆表！截至今年10月8日卻已發生5起地安事件、2起違規，已高於國際標準一年頂多只能五起的件數，民航局才為此交報告給交通部，本周二再度發生虎航班機漏油停機檢修事件，經查更發現是中油未按照SOP卸油管就移動車輛，導致漏油停機檢修，更一度隱匿未報。

今年10月因發生兩起桃勤人員拖飛機時擦撞事件引發外界關注，交通部長林佳龍承諾兩周內調查檢討，交通部政次王國材日前率員到桃機督導。民航局前天才將報告交到交通部，經調查今年共有五起地安事件、兩起違規事件，地安事件分別是中油兩起、桃勤兩起、長勤一起，當時交通部已發現中油未按SOP事態嚴重。

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根據交通部調查，中油發生的兩起地安事件，分別是今年1月3日中油人員在B1停機位執行虎航加油作業時，將由栓車油管掛勾繞行航空器發動機整流罩下方，造成碰撞發動機整流罩受損；9月2日是中油在A5停機位執行捷星航空加油時，由栓車上升碰撞航機，導致右翼蓋版損傷，都是未按標準程序導致。

根據國際標準，每10萬架次只能發生兩起地安事件來看，桃機一年25萬架次頂多只能發生五起，今年已經達標。六起事件中，中油更占了三件。

本月22日晚間10時11分，虎航、中油通報一架虎航班機右側微量漏油，消防隊派消防車到機邊警戒並清理油汙。由於需釐清漏油原因，TTW537航班改由B50001執飛後續任務，由於停機檢修已達成地安事件標準。沒想到隔天調查發現，居然就是因為中油未按照SOP先將航機端油管下卸就移動車輛導致事件。

據了解，當天是中油油栓車執行加油作業時，將油管接上飛機後，發現車輛停放位置無法串接地面油孔，就移動車輛，導致加油孔損傷漏油，卻因外觀無法察覺故障情形所以以漏油通報。

據了解，由於中油不是定義在民航局「地勤」中，中油是與桃機有合約，桃機也在檢討是否透過合約機制管理，避免再度發生事件。