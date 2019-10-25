吳德榮：下周南海有颱風跡象 模擬多往越南

2019-10-25 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



中央氣象局表示，今天天氣仍然以東北風影響為主，因此迎風面的北部跟東半部雲量稍多且偶有飄雨機會。本報資料照片 分享 facebook

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天到下周一偏乾，下周二鋒面尾端掠過北台灣，北台灣天氣明顯轉變，白天氣溫大幅下降、有局部雨；下周三之後南海有颱風活動跡象，模擬多偏西往越南，但不確定高要再觀察。

吳德榮說，最新（24日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天受東北風影響，水氣少；北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適、早晚涼；北海岸、北部山區及東半部山區有零星短暫降雨的機率。中南部為晴時多雲、白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；午後南部山區有局部零星降雨的機率。各地氣溫：北部19至29度、中部19至32度、南部21至33度、東部19至29度。

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他說，下周二鋒面尾端掠過北台灣，對其他地區影響小；下周三、四東北風影響，迎風面有局部短暫雨，背風面晴時多雲，北台灣較涼。

中央氣象局表示，今天天氣和昨天類似，仍然以東北風影響為主，因此迎風面的北部跟東半部雲量稍多且偶有飄雨機會，南部山區午後可能有零星降雨，但雨勢整體不明顯，高溫約27、28度。

氣象局說，中南部天氣晴朗依舊，高溫仍可上看31度，內陸地區可能更悶熱些；夜晚清晨低溫各地約19至22度，中南部沿海空曠地區因晴朗加上風力較大，感受上可能更加偏涼，日夜溫差仍大。