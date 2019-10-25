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北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

雲嘉南高屏空品連三天「橘警」 留意瞬間紅害

2019-10-25 04:57聯合報 記者吳姿賢／即時報導

空氣品質監測網預報，今天受東北風影響，北部擴散條件較佳，中部內陸及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，受光化作用影響致午後臭氧濃度上升；須留意雲嘉南地區因沿岸風速較強，短時間可能發生地表揚塵現象。雲嘉南高屏地區空品，今起連續三天都是橘色提醒等級。

今天各地空品，宜蘭、花東空品區多為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可達紅色警示等級。

明天仍受東北風影響，北部擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，受光化作用影響致午後臭氧濃度上升；須留意雲嘉南地區因沿岸風速較強，短時間可能發生地表揚塵現象。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

雲嘉南高屏空品連續三天達到橘色提醒等級。圖／取自空品監測網
雲嘉南高屏空品連續三天達到橘色提醒等級。圖／取自空品監測網
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