北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

2019-10-25 04:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



中央氣象局預報，今以東北風影響為主，北部跟東半部雲量稍多且偶有飄雨機會，南部山區午後有零星降雨，但雨勢整體不明顯，高溫約27、28度；中南部天氣晴朗，高溫上看31度，內陸更悶熱。夜晚清晨低溫各地約19至23度，中南部沿海空曠地區因晴朗加風力大，感受更偏涼，日夜溫差大，請適時調整穿著。

氣象局提醒，今天由於東北風影響，中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，海邊活動及海上作業也請留意安全。

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氣象局表示，周五至下周日基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，北台灣亦有零星降雨機會，中南部地區維持多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨的機率。

下周一至下周二水氣稍增，東北部地區有短暫雨，北部及花東地區有局部短暫雨，中南部地區仍是穩定的天氣型態，午後山區仍有零星陣雨的可能性。