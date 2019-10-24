國際人權年會首次於亞洲舉辦 百位人權工作者齊聚台灣

2019-10-24 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



國際人權聯盟21日起在台灣舉辦第40屆年會，閉幕晚宴今晚(24日)於國家人權博物館舉辦。來自世界各地關心人權議題的數百位工作者出席，國家人權博物館特別安排他們參訪白色恐怖景美紀念園區，閉幕典禮上特別邀請白色恐怖政治受難者陳欽生致詞。

陳欽生表示，十年前成為國家人權博物館的見證者，與政治受難者們一同在白色恐怖景美紀念園區為人們講述自己曾受壓迫的經歷，不僅得到許多回應，更因此改變了社會。他表示，雖然無法代表所有受難者們說出心聲，但感謝所有來到這裡的人權鬥士們，讓自己想讓更多人理解、尊重「人權」這兩個字，期望自己可以持續走下去、更期望世界上所有泯滅人性的事情不再發生。

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人權館表示， 5月24日台灣成為亞洲地區第一個同性婚姻合法化的國家，亦透過施行法將五部核心國際人權公約內國法化。人權館近年來致力於運用多元形式來傳達及推廣人權理念，更在今年9月3日於ICOM京都大會上正式成立國際人權博物館聯盟亞太分會。