4種尷尬狀況，考驗你的情商有多高！懂得裝傻才是高招

2019-10-24 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／即時報導



人總是會在遇到事情的時候，可能無法處理到自己內心的期望值時，難免情緒暴躁。碰到周邊的人情緒暴躁，也千萬別給予不對的情緒，以下4件事情，就能看出一個人的處事態度與情商。

一、當別人正在難過時

當別人遇到不開心的事情、難堪時，難免會讓人覺得，裝傻也是一種溫柔的表態。不是不關心你的難過狀態，而是在這個時候，給你一個溫暖安靜的空間，才能得到心裡的慰藉。

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二、遇到尷尬的狀況

當你遇到尷尬的事情或狀況食，例如：老闆正對著別人在你面前嘶吼等，只要安靜的睜一隻眼閉一隻眼，裝傻就好。有時候這樣雲淡風輕的過日子，不去計較，裝傻也何嘗不是一種正確的生活方式。

三、和別人利益牽扯上的時候

在生活中，難免與朋友、同事會牽扯上利益，但總是不願意忍受那一絲一毫的不甘心。但你要清楚明白的知道，當你不願意退一步的時候，往往自己碰壁的機會大幅提升，甚至有更多的阻礙會在眼前。正所謂的「退一步海闊天空」，當你讓步了，在未來的道路上，也走的比較順暢。

四、當別人對你無止境的求助時