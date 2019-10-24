親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

英國貨櫃39屍案 駕駛也很驚「平常載餅乾和蘑菇」

臉書全球當機 看不到粉專貼文

4種尷尬狀況，考驗你的情商有多高！懂得裝傻才是高招

2019-10-24 21:18聯合報 記者劉小川／即時報導

人總是會在遇到事情的時候，可能無法處理到自己內心的期望值時，難免情緒暴躁。碰到周邊的人情緒暴躁，也千萬別給予不對的情緒，以下4件事情，就能看出一個人的處事態度與情商。

一、當別人正在難過時

當別人遇到不開心的事情、難堪時，難免會讓人覺得，裝傻也是一種溫柔的表態。不是不關心你的難過狀態，而是在這個時候，給你一個溫暖安靜的空間，才能得到心裡的慰藉。

二、遇到尷尬的狀況

當你遇到尷尬的事情或狀況食，例如：老闆正對著別人在你面前嘶吼等，只要安靜的睜一隻眼閉一隻眼，裝傻就好。有時候這樣雲淡風輕的過日子，不去計較，裝傻也何嘗不是一種正確的生活方式。

三、和別人利益牽扯上的時候

在生活中，難免與朋友、同事會牽扯上利益，但總是不願意忍受那一絲一毫的不甘心。但你要清楚明白的知道，當你不願意退一步的時候，往往自己碰壁的機會大幅提升，甚至有更多的阻礙會在眼前。正所謂的「退一步海闊天空」，當你讓步了，在未來的道路上，也走的比較順暢。

四、當別人對你無止境的求助時

有時候，適時的裝傻，也是一種「提醒」，告訴對方，你的苛求已經讓我造成了壓迫，畢竟凡事都有個度。當你顧及它人的顏面時，回頭想想，是否互相尊重，他也顧及了你的顏面呢？

裝傻是一門藝術，要裝對，才不會讓自己犯傻。圖／摘自 pexels
裝傻是一門藝術，要裝對，才不會讓自己犯傻。圖／摘自 pexels
分享
對於尊重與不尊重，就取決於我的裝傻程度。圖／摘自 pexels
對於尊重與不尊重，就取決於我的裝傻程度。圖／摘自 pexels
分享
遇到尷尬的時候，就讓它隨風而去吧。圖／摘自 pexels
遇到尷尬的時候，就讓它隨風而去吧。圖／摘自 pexels
分享

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑

2019-10-24 18:39

2019檔案月起跑 從旅行中體驗檔案的美好

2019-10-24 14:02

打個噴嚏就骨折  醫：年逾50歲檢測骨質密度預防很重要

2019-10-24 11:37

國際人權年會首次於亞洲舉辦 百位人權工作者齊聚台灣

2019-10-24 21:39

好害羞！他PO照嘆「房子裝修失敗」 10萬網友笑爆：是乳香世家

2019-10-24 20:00

心路募款大減 楊謹華推禮盒支持

2019-10-24 19:37

想知自己是否患有肌少症？ 做這個動作便知曉

2019-10-24 18:25

家長：性平教育草案過度強調同志教育 應移除

2019-10-24 17:56

阿茲海默症服藥更惡化 原來是這種少見失智症

2019-10-24 17:25

萬分之一在我家／二指鋼琴師的玩轉音樂之路

2019-10-24 17:23

零食吃健康 蔬果零食減少疲憊感

2019-10-24 17:07

力推健康的老化 陳副：迎戰超高齡

2019-10-24 17:03

把罕病病友家搬進展覽 體驗萬分之一的生活方式

2019-10-24 16:42

搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃

2019-10-24 16:24

職人360VR 體驗飛機檢修員的一天

2019-10-24 16:10

亞太老年醫學研討會首在台舉行 與會三千人創新高

2019-10-24 16:05

全球首家！LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館開幕

2019-10-24 16:00

防肌肉流失避免跌倒、失能 75歲前都還有來得及

2019-10-24 15:24

低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23

騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22

入秋首波鋒面下周二報到 氣象局：稍晚才能確定

2019-10-24 14:59

15歲小小志工 帶你暢遊十三行博物館

2019-10-24 14:59

AI發現終極密碼 蛾色彩隨海拔變化

2019-10-24 14:46

罕病基金會20歲 6病友生命奮鬥影片當成年禮

2019-10-24 14:45

桃竹冬茶茶菁滯銷 茶之魔手伸援手

2019-10-24 14:41

四肢無力常跌倒？ 快量「小腿圍」測肌少症

2019-10-24 14:39

分拆成兩個工程 桃機：三航廈工程預算不會超標

2019-10-24 14:37

機車未定檢排氣 當心被罰500元

2019-10-24 14:27

原民孕婦、原民普通傷病就醫 即起交通也可補助

2019-10-24 14:24

顏值恐懼症！ 整型濾鏡致憂鬱症

2019-10-24 13:49

台北最大花海來襲！關渡4公頃下月中旬綻放

2019-10-24 13:37

蔥價飆漲居高不下 北農估11月中產地復耕蔥價可回穩

2019-10-24 13:37

「尿智捷」化解驗尿尷尬 自動軌道5秒送試管到檢驗室

2019-10-24 13:36

幼童走路搖晃扁平足需治療？醫師：不必過於憂心

2019-10-24 13:17

種菜阿伯太狂！抱走「千萬刮刮樂」大獎回家享清福

2019-10-24 12:53

困擾孫越的疾病導入智慧醫材 義大成立肺部復原中心

2019-10-24 12:35

影／2019毛寶貝水陸運動會 11月2日超萌登場

2019-10-24 12:34

你是181萬名車主之一嗎？機車未定檢當心被罰500元

2019-10-24 12:27

小心！吃反式脂肪罹阿茲海默症或失智機率高出75%

2019-10-24 12:26
看更多

熱門文章

在高雄月薪4萬是什麼等級？ 網友2個字誇張形容

2019-10-24 13:49

墾丁旅宿降價歷年之最 五星飯店平日下殺二五折

2019-10-23 17:09

台灣攝影家叢書揭密 台式婚紗攝影從這對夫妻開始

2019-10-24 04:32

搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃

2019-10-24 16:24

騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22

飛行41年 長榮航空前機師錢超銘：追夢要堅持

2019-10-24 08:54

Apple耳機丟洗衣機滾半年沒壞 網曝AirPods下場

2019-10-24 10:24

入秋首波鋒面下周二報到 氣象局：稍晚才能確定

2019-10-24 14:59

老是忘東忘西？ 12生肖增強記性秘訣大公開

2019-10-24 10:40

交通標誌大搜奇！這幾個好好笑 還有更好笑的嗎？敲碗等…

2019-10-24 11:00

吳德榮：下周二鋒面影響 北台灣變天

2019-10-24 07:47

妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

布袋滯洪池太陽能光電板施工 候鳥不見了

2019-10-24 11:27

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23

台南麻豆種菜伯買刮刮樂 中千萬頭獎樂當養老金　

2019-10-24 13:20

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56

在哪坐月子喬不攏 因為「炮仔聲」婆媳問題全爆發

2019-10-24 16:07

國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑

2019-10-24 18:39

每日星座運勢／天秤事業忙得心應手　多看多學多做

2019-10-24 00:00

雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位總舖師重現「36道復刻名菜」

2019-10-23 23:25

【家人關係】鄭翔釗／與眾不同的偏食

2019-10-24 06:00

【心情點滴】茄子／蒼蠅

2019-10-24 06:00

防肌肉流失避免跌倒、失能 75歲前都還有來得及

2019-10-24 15:24

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／男孩飛起來

2019-10-24 06:00

種菜阿伯太狂！抱走「千萬刮刮樂」大獎回家享清福

2019-10-24 12:53

小心！吃反式脂肪罹阿茲海默症或失智機率高出75%

2019-10-24 12:26

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

彭啟明：今節氣為霜降 亞洲冷空氣還在高緯度醞釀

2019-10-24 08:29

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

液體OK繃 不適合塗複雜傷口

2019-10-23 23:53

流感疫苗太晚開打 公費流感抗病毒藥劑下月提供

2019-10-23 23:45

台北最大花海來襲！關渡4公頃下月中旬綻放

2019-10-24 13:37

你是181萬名車主之一嗎？機車未定檢當心被罰500元

2019-10-24 12:27

好愛去日本玩！台旅客9月赴日人次達37.6萬　成長14.3%

2019-10-23 23:58

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

「拜託不要封鎖我」 癡情男深夜爬防火牆苦求女友

2019-10-24 11:17

桃竹冬茶茶菁滯銷 茶之魔手伸援手

2019-10-24 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top