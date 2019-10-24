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心路募款大減 楊謹華推禮盒支持

2019-10-24 19:37台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

心路基金會呼籲社會大眾捐款，愛心大使楊謹華現身表達支持，並體驗智能障礙朋友的工作...
心路基金會呼籲社會大眾捐款，愛心大使楊謹華現身表達支持，並體驗智能障礙朋友的工作。(Photo by林祐任/台灣醒報)
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心路基金會的愛心大使楊謹華現身24日的募款記者會，與智能障礙朋友暉恩一起摺紙盒，體驗他們的日常工作。因大環境不景氣，關懷智能障礙者已32年的心路基金會捐款大減，至今仍有4,300萬的資金缺口，急需大眾捐款支持。

心路基金會執行長張玲表示，心路以智能障礙者為主要服務對象，服務內容涵蓋0到6歲發展遲緩嬰幼兒的早期療育，協助18歲以上智能障礙青年就業，以及強化社區對智能障礙的支持等等。她表示，近來大環境不好，加上選前的排擠效應，導致捐款每況愈下，希望能夠獲得社會大眾的幫助。

藝人楊謹華連續兩年擔任愛心大使，現場她也分享與智能障礙者相處的經驗。今年中秋節前夕，她與心路小朋友們參與烤肉情境活動，再度見到4歲的小婷，她表示小婷與去年相比長高不少，而且在早療課程的訓練下，小婷的認知和體能也有許多進步，「走路也走得很穩了！」

楊謹華現場也和智能障礙朋友暉恩摺禮餅的紙盒。張玲表示，每一位智能障礙朋友負責的工作都是全部工作的一小環，工作雖小，他們卻能夠做得很好。楊謹華也大讚智能障礙朋友製作的蛋捲非常好吃，她有送過很多親朋好友，更表示希望可以和心路推出聯名禮盒。

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