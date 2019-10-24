台大找出關鍵生物標記 揪肝癌復發更精準

2019-10-24 19:38 中央社 台北24日電



晚期肝癌納入免疫療法給付，4月1日實施迄今，許多病友提出申請，但能夠通過審核的個案少之又少。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 全台每年有超過萬人罹患肝癌，其中7成是B肝導致，即便手術切除腫瘤，復發風險仍高居不下。台大研究團隊領先全球，找出可預測肝癌復發的關鍵生物標記，連1公分大腫瘤都能揪出。

台大醫學院教授陳培哲今天出席生技業者舉辦的記者會時表示，全台肝癌患者當中，約有6到7成是B型肝炎導致，其餘則是C型肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝等；面對早期肝癌患者大多會透過手術切除腫瘤，其中1/3患者術後會復發，5年存活率僅2成，因此術後嚴密監控是否復發相當關鍵。

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陳培哲說，目前醫界大多以甲型胎兒蛋白檢測血液中有無腫瘤釋放的物質，但靈敏度不足，因此台大醫院研究團隊找出相關生物標記，盼提高檢測準確率。

台大醫院教授葉秀慧指出，根據過去研究，多達1/3肝癌患者驗不出甲型胎兒蛋白，因此台大研究團隊針對B肝衍生的肝癌研發出新的B型肝炎病毒嵌合DNA，90%以上和B肝相關的肝癌當中都能發現這種DNA，它會釋放特定物質到血液當中，可藉此了解腫瘤生長狀況。

葉秀慧表示，在過去研究中，因B肝導致的肝癌患者手術前原本測得到這種DNA，經手術切除後可能會降至幾乎測不到，若過一陣子再次測到，代表肝癌可能復發；研究結果也證實，該檢測數值高低和腫瘤大小呈現正相關，甚至可找到僅1公分大的腫瘤。

陳培哲說，這項研究成果近年已技轉給生技業者，未來可望成立肝癌復發追蹤平台，台大醫院也正著手研究C肝、脂肪肝導致的肝癌相關生物標記，盼造福更多患者。