國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑
2019-10-24 18:39
聯合報 記者吳姿賢
／台北即時報導
國旅泡湯優惠11月開跑，交通部觀光局今天舉辦「台灣好湯」啟動記者會，副局長張錫聰宣布，為配合擴大國旅秋冬獎勵，11月1日起至12月底，只要憑秋冬住宿收據，就可到參與活動的溫泉業者免費泡大眾池，或折抵個人湯屋200元。
觀光局今天舉辦「2019-20台灣好湯」全區啟動記者會，只要到活動合作的溫泉區泡湯遊玩吃美食，把遊玩照片貼到官方臉書上，就可參加抽獎活動，包括五星級飯店雙人房住宿卷、Gopro、Satana小零錢包、礁溪長榮鳳凰酒店慢活spa9折卷。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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為振興國旅市場，觀光局9月祭出擴大秋冬國旅獎勵，交通部長林佳龍日前再拍板溫泉優惠方案。張錫聰今天表示，為配合擴大國旅秋冬遊，11月1日起將推出泡湯優惠，遊客只要憑秋冬遊的住宿收據，就可到參與活動的溫泉旅宿免費一次泡大眾池，或泡個人湯屋折抵200元，預計12月底截止。
目前初步統計，全台有120家溫泉業者參與泡湯優惠活動，未來還會陸續增加。張錫聰說，還在接受溫泉業者申請，詳細溫泉業者名單以及民眾參加辦法，會盡快公布。
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