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管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

想知自己是否患有肌少症？ 做這個動作便知曉

2019-10-24 18:25聯合報 記者李樹人／台北即時報導

肌少症已為老年醫學研究重點，最新研究發現，如果男性握力少於28單位，女性少於18單位，就代表肌力嚴重不足，罹患肌少症，因為缺乏肌肉，以致活動力退化與身體機能下降的速度更快。

台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯表示，步入中年，身體機能自然退化，研究顯示，從40歲開始，肌肉量以每10年約3%至8%速度流失，年齡越大，流失速度越快，在50至80歲期間將流失三至四成的肌肉量。

彭莉甯指出，如果放任肌肉流失，就會引發肌少症，三大特徵為肌肉量變少、活動力片變低，以及握力變差，更令人擔憂的是，肌少症患者一旦骨折或是因其他病因就醫，預後情況明顯較差。

「肌少症與飲食失衡息息相關」彭莉甯說，許多老年人因罹患慢性疾病，擔心血壓血脂偏高，飲食極為清淡，幾乎是無油料裡，也不太吃肉類，在長期缺乏蛋白質情況下，肌肉流失速度更快。

中老年人每天應攝取多少蛋白質？彭莉甯說，體重每一公斤應攝取1至1.2公克蛋白質，以50公斤女性為例，應攝取60公克蛋白質，且應在早午晚等三餐中均衡分配。

看似簡單，但執行難度極高，彭莉甯表示，自己料理三餐的比率越來越低，大部分都是外食族，實在很難攝取足夠的蛋白質，建議在營養師評估下，飲用營養補充品，攝取足夠蛋白質，達到飲食均衡目標。

彭莉甯表示，營養品是選項之一，以往民眾常認為，生病或是臥床、失能，才需要喝營養品，但研究證實，營養品已經常為生活上健康均衡飲食的好幫手，建議與醫師或營養師諮詢，找出最適合自己生活型態的營養來源。

如何有效增加肌肉量？彭莉甯強調，營養與運動缺一不可，除了補充足夠蛋白質，還必須配合運動，尤其負重運動，像是重訓，才能長出肌肉。吃了很多肉類，卻不運動，或是只做快走散步等有氧運動，還是長不出肌肉。

老年人患者
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