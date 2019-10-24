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家長：性平教育草案過度強調同志教育 應移除

2019-10-24 17:56聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

立法院教育及文化委員會今天上午舉行「性別平等教育施行細則草案公聽會」，15名代表醫學、學術、性別團體、家長團體等各方聲音的專家學者，各發表七分鐘意見，並進行交流。有家長團體代表表示，教育部提出的施行細則版本，過度強調同志教育。他們認為中學生的性別教育應以性霸凌、性騷擾為主題，建議相關法案把「同志教育」四個字拿掉。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，他們沒有不尊重同志，不過教育部目前的性別平等教育施行細則草案，根本是解壓縮的同志教育。例如課程內容提到變性手術，卻沒有講變性手術的風險，是在擴大鼓吹大人們的意識。中學生的性別教育應聚焦性霸凌、性侵害、性騷擾等，而不是在把這些大人的意識形態放進教育裡。

高雄市家長協會理事長洪志和說，身為一個真正的家長，他認為受到家長爭議的教材，本來就不應該放在教科書裡。他曾收到消息，指出高雄有男生就是被教育影響，追求男同（志）的生活，已經染毒，再從染毒到染愛滋。

洪志和說，今天的主題到底是什麼？應該是性平教育而非同志教育，「難道只有同志教育能達成性平嗎？」家長的意見很簡單，這法案把「同志教育」4個字拿掉就好了。要教性平，用品德教育來達成也可以。就像有一繪本名為「奧力佛是個娘娘腔」，娘娘腔不一定是同志，也可以用來教性平。

教育與文化委員會召委高金素梅表示，今天出席的專家學者由立法院各黨團按比率推派，民進黨、國民黨各推派六名、時代力量推派一名、親民黨推派一名、召委推派一名。

立法院舉行性別平等教育施行細則草案公聽會，高雄市家長協會理事長發表意見。記者潘乃...
立法院舉行性別平等教育施行細則草案公聽會，高雄市家長協會理事長發表意見。記者潘乃欣／攝影
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