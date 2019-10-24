全台146家泡湯有補助 還可抽獎總值超過15萬元
2019-10-24 17:33
聯合報 記者吳姿賢
／台北即時報導
交通部觀光局今天與全台19區溫泉區舉辦「2019-20台灣好湯」全區啟動記者會，公布北中南東四區踩線遊程網紅名單，民眾觀看影片，就有機會獲得限定好禮；台灣好湯活動期間至溫泉區拍照後上傳至官方臉書留言，也可參加抽獎；還聯合2019台北國際旅展推出五星級住宿券等抽獎活動，提供總價值超過15萬的好湯獎品。
觀光局表示，今年台灣好湯活動期間，只要到活動合作的溫泉區泡湯遊玩吃美食，把遊玩照片貼到官方臉書上，就可參加抽獎活動，包括五星級飯店雙人房住宿卷、Gopro、Satana小零錢包、礁溪長榮鳳凰酒店慢活spa9折卷、知本金聯四季酒店精美盥洗組等。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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11月8日至11日台北國際旅展期間到台灣好湯攤位，還能抽五星級飯店住宿券、舊金山總督溫泉泡湯券、旅行泡湯盥洗包等超過上百份精美小禮，總價值超過新台幣15萬元。
各溫泉區也陸續啟動溫泉季活動，如「台北溫泉季」在10月31日至11月4日期間，將日本愛媛縣松山市「道後撞轎祭典」搬到新北投展演；烏來溫泉季11月30日登場、礁溪溫泉區12月6日舉行取水祈福活動、12月7日辦理櫻花陵園馬拉松、12月8日踩街。
另外，觀光局12月31日前持續辦理擴大秋冬國民旅遊獎勵，全台參加獎勵方案並取得溫泉標章的業者就有146家，周日至周五入住旅店不分年齡補助1000元。只要進入台灣好湯官網，點選熱門標籤「#秋冬補助」，可查看146家旅店詳細資訊及加碼優惠。
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