阿茲海默症服藥更惡化 原來是這種少見失智症

2019-10-24 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



73歲謝先生因為健忘嚴重，被診斷為輕度阿茲海默失智症，服藥半年卻更加暴躁易怒，甚至揮拳攻擊妻女，住院還要四個護理人員才壓制得住。經醫師以類澱粉蛋白正子造影檢查後，才發現謝先生其實是罹患較少見的額顳葉型失智症，趕緊調整藥物之後，情緒行為問題才穩定下來。

收治這名個案的台灣臨床失智症學會理事長胡朝榮表示，失智症以阿茲海默症占七成最常見，其次為血管型失智症佔兩成，最少見的是路易氏體失智症及額顳葉型失智症，約佔一成。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不同病因的失智症，臨床表現、治療對策、照護方式各有不同，例如額顳葉型失智症，若被當作阿茲海默症用藥，可能會加重症狀。

林口長庚醫院核子醫學科教授林昆儒表示，因為種類複雜度高、早期症狀相似，65歲以後發病的失智症平均需要二至三年才能確診；65歲以下的早發型失智症更久，確診平均要四年，少見的額顳葉失智症更久，平均得花上六年才能確診。

林昆儒表示，如果多次追蹤評估，還是無法確認失智症的種類，可經由分子影像檢查，來輔助醫師鑑別診斷、精準用藥。

目前分子影像技術有腦血流造影、多巴胺造影、類澱粉斑塊掃描，其中類澱粉蛋白斑塊的偵測，是早期診斷的一線希望，因為它出現的時間比認知症狀出現的時間還要早15到20年，是鑑別診斷最早期的指標。

臨床失智學會公共政策委員會主委陳正生表示，目前美國已研發出可清除類澱粉斑塊、逆轉失智病程的新藥，目前正在申請藥證。若新藥效果明確，未來若能搭配造影技術及早偵測腦部變化，或許就能為失智症更早、更精準的醫療。