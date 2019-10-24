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高齡肌少症患者80%不自知 小腿粗細透露警訊

2019-10-24 17:08中央社 台北24日電

40至50歲膝蓋疼痛，有可能是久坐、缺乏運動造成肌少症。 圖／台大醫院新竹分院提...
40至50歲膝蓋疼痛，有可能是久坐、缺乏運動造成肌少症。 圖／台大醫院新竹分院提供
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台灣高齡人口急遽增加，肌少症問題浮出檯面。醫師表示，高齡肌少症患者多達80%不自知，實際上只要測量小腿圍就能判斷風險高低，若男性小於34公分、女性33公分就應提高警覺。

台北榮民總醫院高齡醫學科主任彭莉甯今天表示，由於台灣5到10年間高齡人口增加速度太快，高齡者肌少症問題逐漸浮出檯面，根據統計，全台65歲以上老年人肌少症發生率約為7至10%，然而，僅有20%老年人知道自己有肌少症，其餘80%全然不知。

彭莉甯說，根據研究，一旦步入40歲，身體肌肉量將以每十年3到8%速度流失，隨年紀增長而加速，大約有30至40%肌肉會在50歲至80歲間流失，導致肌少症上身。

她解釋，肌少症顧名思義就是一種肌肉流失影響身體機能的疾病，近年已被國際認證為正式的疾病種類，患者走動時容易累、沒力、跌倒，久而久之不僅體力、代謝機能會變差，甚至會影響情緒、食慾、精神狀態，同時增加跌倒受傷風險。

想避免肌少症上身，飲食相當關鍵，彭莉甯指出，人體必需補充蛋白質才能合成肌肉，但許多老人家認為年紀大了飲食應更加清淡，很多肉類都不吃，有人甚至因為吃素連蛋都不吃，導致營養不均衡，肌肉流失也愈來愈快。

彭莉甯建議，老人家三餐都應補充蛋白質，例如肉類、蝦子、豆腐、牛奶、雞蛋、豆漿等都是相當好的蛋白質來源，讓肌肉可以平衡生長，也可以利用營養補充品補充蛋白質。

彭莉甯說，以往診斷肌少症，會先了解握力、走路速度是否明顯下降，才會進一步檢測肌肉量，最後才確診，但民眾平時很難自己測量握力，發現時往往已為時已晚，尤其華人肌肉量較少，活動力退化、身體機能下降速度更快，因此亞洲國家不斷尋找更容易的自我檢測方法，以便及早警覺。

國際間近年研究發現，小腿圍粗細和肌少症預後風險息息相關，日本研究也顯示，若雙手可順利圈住小腿最粗的部位，甚至還留有空間，代表小腿過細，未來肌少症風險將是常人的6倍，死亡率也明顯增加。

彭莉甯指出，有了這項發現，亞洲今年底前將針對肌少症訂出最新診斷標準，凡是年齡65歲以上男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分，可能就是肌少症危險族群，建議進一步評估握力、走路速度來確診，儘早展開飲食控制和運動，避免更多危害發生。

患者老年人
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