台港癌友單車環島 靠運動戰勝病魔

2019-10-24 17:06 中央社 高雄24日電



「我不堅強、沒人會替我勇敢」原本在竹科過著充實而忙碌生活的黃俊鴻，4年前因耳鳴、頭疼被診斷出鼻咽癌4期改變了人生，他積極治療並號召癌友騎單車環島，決意不被病魔打敗。

今天一早，10餘名台、港癌友一身勁裝裝備，精神抖擻的活動筋骨後，準備繼續南行的迎向下一個目標鵝鑾鼻，這是「吾癌無礙」單車騎士的第4天。連日來每天約8個小時的車程，他們沒有倦容，反而更有「戰勝體能極限」的愉悅。

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42歲的黃俊鴻4年前被診斷罹癌，讓原本忙碌充實的生活起了大變化，心靈被恐懼和害怕占據，於是離開職場接受專業治療，漫長的治療過程，不僅體力變差、沒有食慾，更糟的是意志消沉。

他決心用運動迎戰病魔，每天為自己的體能加料，後來靠騎自行車放鬆自己也改善睡眠障礙，數月後，果然體力變好，不僅增加藥物代謝力，也讓身體有更好的續航力。

他不吝在網路社群分享抗癌心得，也號召同好癌友規劃展開一場單車環島，證明「吾癌無礙」。

來自香港31歲的陳定偉，2年前確診淋巴癌2期，歷經近30次的電療化療，即使過去就喜愛運動的他，也因為罹癌對人生心灰意冷，睡不著吃不下，感受到生命一點一滴的在流失。

他說在網路社群中因為癌友彼此鼓勵、分享心情讓他的生命重燃希望，騎單車是運動的開始，他現在用「身強體壯」形容自己。抗癌成功，陳定偉積極的分享抗癌過程，也鼓勵癌友走出戶外，才能找到活下去的勇氣。

嚮往台灣從認識台灣開始，他從單車環島出發，與癌友同行，更能體貼大家抗癌路的辛苦，彼此照顧，沿路景點觀光，陳定偉臉上掛著自信、快樂。同行癌友還有36歲罹患乳癌的室內設計師謝旭如，她說用自行車段鍊體能，是她舒眠的好方法。

「吾癌無礙」抗癌勇士20日從台北出發南行，預計29日完成約1200公里的路程，希望這趟單車環島是他們因為癌病共同擁有人生美好的記憶。