職人360VR 體驗飛機檢修員的一天

2019-10-24 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



桃園航空城計畫帶動飛機檢修人才需求，教育部青年署推出的「百工一日：超牆職人360度VR職場影片日記」，今年鎖定國防航太、海洋、能源及循環、旅遊等相關產業，首部影片拍的就是「飛機維修工程師」。這部影片已在青年署YouTube頻道上架，提供青年朋友以虛擬方式，體驗飛機維修工程師的一天。

該影片主角是飛機維修工程師職人顏逸碩，他透過影片，帶領螢幕前的觀眾參觀飛機外觀，體驗站在五層樓高的飛機垂直尾。同時也深入飛機內部，來到一般人不易接觸的輪艙、駕駛艙及貨艙，分別針對液壓系統、航電系統、貨艙結構檢查等維修進行解說。他也對此職業所需具備條件、注意事項以及會遇到的困難與挑戰等進行介紹。

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顏逸碩也在影片中介紹，飛機維修主要工作內容包括檢修飛機各型附件，如發動機、液壓附件、電氣系統、輪煞車等組件維修；飛機機體、航電系統維修；飛機客、貨艙裝備維修以及系統的檢測、修理、拆卸、組裝等作業。

他在影片中描述，自己最喜歡把一架飛機拆到剩下骨架後，再一步一步組回來。出生於開修車廠的家庭，他從小就對「拆解器械」駕輕就熟。他喜歡在拆卸與重組的過程中進行糾錯，著迷於「把東西修好」這件事。