亞太老年醫學研討會首在台舉行 與會三千人創新高
2019-10-24 16:05
聯合報 記者羅真
／台北即時報導
第11屆亞太地區老年學暨老年醫學國際研討會首次在台舉辦，台灣老年學暨老年醫學會表示，會中發表超過千篇論文，與會人數逾3000人，均為歷年之最；盼透過全球老年學專家學者交流激盪，一同提高各國高齡者的生活質量。
台灣老年學暨老年醫學會前理事長林正介表示，本屆研討會主題為「銀髮浪潮之健康福祉：從基礎科學到政策」，五大議題面向包括臨床科學、生物科學、行為社會科學、政策規畫與實踐、老人福祉科技等。
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台灣老年學暨老年醫學會現任理事長李龍騰表示，本屆研討會總計舉辦5場專題演講、12場專題研討會、8場海峽兩岸論壇、52場投稿研討會與25場口頭報告。與會學者專家來自37國，參與者達3060人，總計論文發表篇數超過1000篇。
主辦單位也藉此機會推動國際交流。台灣老年學暨老年醫學會理事詹鼎正舉例，活動中有台、日、韓分享各自的長照政策，衛福部國健署昨日也透過工作坊與加拿大學者交流高齡者急性照護經驗，藉此發展我國醫院在急診端、住院端與門診端推動適用於本土的友善照護模式，讓長者在醫院獲得更完整的照護。
台灣老年學暨老年醫學會理事邱泰源也提到，醫師在長照體系扮演重要角色，本周六下午就有一場台日交流的專題研討會，談台日各自現況與未來展望。本屆國際研討會在台北市國際會議中心舉辦，活動自昨日起跑至本周日止，歡迎所有對於老年醫學有興趣的朋友共襄盛舉。
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