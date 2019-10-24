全球首家！LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館開幕
2019-10-24 16:00
聯合報 記者黃筱晴
／即時報導
智慧家電風潮正熱，但想要將智慧家電的強大功能完全發揮，對一般消費者來說還是稍有學習門檻。台灣LG電子深耕台灣多年，除了持續在台推出更新、更多樣化的產品，亦針對消費者服務持續進化升級。今於內湖開幕全球首家「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，結合客戶維修服務與最新智慧產品體驗，期望為消費者提供更智慧便利的美好生活，預計2020年於台中、高雄再開出2家服務體驗館。
LG發現，使用LG產品的消費者，經常都會再推薦其他親友購買，顯見體驗、口碑銷售的重要性。為提供更優質服務，LG家電服務採直營管理，全台目前共有9個直營服務據點及客戶服務中心，全新開幕的服務中心暨智慧家庭聯網體驗館，除了可以現場體驗全套具備LG ThinQ連網技術的智慧家電，服務中心更提供更多項快速、專業與貼心服務，包括：原本0800熱線接聽服務之外，新增即時LINE@線上客服、LG.COM網路報修與諮詢，多管道的服務，能於第一時間解決客戶需求。前往服務的工程師皆通過專業技術認證，並配有手機PDA即時更新維修進度。除一般大型家電，小家電也提供貼心到府維修與到府收送、快速維修服務，還新增行動刷卡支付，提升付款便利性。同時也提供洗衣機內桶保養清洗與不定期舉辦家電健檢服務活動，未來也將於服務中心暨智慧家庭聯網體驗館開設產品講座，更貼近消費者需求。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
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歡慶開幕，凡於10月25日至10月31日，週一至週五11～18點至LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館（台北市內湖區基湖路3巷47號）使用手機、LG電視、智慧音箱操控體驗館內任2台LG智慧家電，拍照打卡上傳IG/FB，並hashtag「#LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，即可獲得路易莎咖啡券一張，數量有限，送完為止。
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