防肌肉流失避免跌倒、失能 75歲前都還有來得及

2019-10-24 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



肌少症是高齡者常見的健康議題，可能增加高齡民眾跌倒、衰弱、失能的風險，2016年被正式認定為疾病，而非正常老化的現象。台灣65歲以上的社區長者大約有7－10%民眾具有肌少症，相當於全台有超過30萬的肌少症長輩。醫師表示，生活型態調整與慢性病管理是肌少症目前最重要的疾病介入策略，且避免肌力流失，75歲前都還來得及。

亞洲肌少症工作小組（AWGS）今天正式發表亞洲肌少症診斷標準的更新，除根據文獻修正數值外，也加入自我評估和社區介入的部分。

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台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，自我評估的部分，以小腿圍量測來說若男生小於34公分、女生小於33公分，另外搭配SARC-F問卷或是SARC-CalF評估，三者任一項異常，就需要到社區與基層醫療場所進行肌力評估，包括握力男性標準28公斤、女性標準18公斤；以及起立坐下五次。若低於此標準，就疑似肌少症，需到醫療院所更精密的肌肉量檢測。

陳亮恭也提到，生活型態調整與慢性病管理是肌少症目前最重要的疾病介入策略。若是病患疑似有肌少症，首先必須評估是否做好糖尿病和慢性腎臟病的管理，以免因慢性病長期損耗能量，而導致肌肉繼續流失。在飲食方面，需多補充蛋白質，攝取量至少每天需為體重每公斤乘以1.2公克。

另外，陳亮恭也提醒，許多長輩會以為上了年紀只能做一些「和緩」的運動，但這是錯誤觀念。他表示，健走等有氧運動主要在提升心肺功能，但對提升肌肉量較無幫助，因此建議有氧和阻抗運動各半。他表示，阻抗運動不等於負重，例如坐在椅子上抬腿，可以藉由抵抗地心引力訓練到股四頭肌，但並不會有負重導致膝蓋疼痛的問題。