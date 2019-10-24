低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



最近平地高麗菜批發價格低廉，彰化二林菜農為避免血本無歸，從本月25日到27日開放民眾自備刀子袋子自採高麗菜，4顆50元，顏姓菜農無奈表示，原以為夏天種的人少，不知道為何還是那麼低價，目前已耕鋤1甲地的高麗菜損失30萬元，周末開放5分地讓民眾採，希望多少能貼補一些費用。

去年底高麗菜盛產時，彰化地區已有許多農民開放民眾自行採收節省人力成本，但最近高麗菜價低提前到來，這個月開始南彰化就有以每顆10多元開放採收，顏姓菜農說，去年價格差時開放採收還不算虧損太多，但許多菜農賠錢加上夏季高麗菜量較少，沒想到現在一箱20公斤高麗菜才賣100多元，以成本預估至少要200元才算稍有賺錢，二林鎮已有許多菜農選擇乾脆耕鋤菜園。

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顏姓菜農開放的這批高麗菜7月向種苗場預定，8月種植，當時並不覺得其他人種得量多，且他是選種成本較高且抗熱性好的台中二號高麗菜，以夏季品種來說口感更脆更好，他認為，應是政府在夏季進口太多高麗菜，造成與本國競爭，才讓價格直直落。

也有菜農認為，農委會今年推種苗預警制度，立意雖好，卻也增加農民恐慌，知道整體超量，為了保本提前開放民眾採收。