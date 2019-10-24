搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃
2019-10-24 16:24聯合新聞網 綜合報導
常搭飛機出國的民眾都吃過機上提供的餐點，有人覺得好吃也有人覺得普通，不過你知道搭機前也可以先選擇特別餐嗎？有網友在網路上詢問想知道搭飛機前點哪一種特別餐比較好吃也比較專業？有網友則推薦可以選「伊斯蘭餐點」，還大讚真的好吃。
飛機餐菜式由航空公司訂定，一般由空廚來提供，但考量到分發效率、儲存體積及成本等因素，食物的味道當然難以令乘客有高期望。原PO在PTT論壇貼文說其實可以在搭傳統航空前事先選擇特別餐，這樣就不用跟其他乘客吃的一樣，而且有較高機率先送餐。不過他也很好奇到底搭飛機點那種特別餐才是專業？
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網友紛紛給予建議表示「水果」、「泡麵」、「認真，水果餐其實不錯」、「水果餐算是安全牌，一般來講品質都很好」、「我一年工作飛9萬哩，只吃水果餐」、「飛機上那個環境，需要烹調的餐都有風險」。還有網友大推很特別的伊斯蘭餐，「伊斯蘭餐點尊絕不凡，可能整架飛機只有你吃」、「認真推伊斯蘭餐，好吃。猶太餐都是保久餐，超難吃」。
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