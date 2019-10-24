零食吃健康 蔬果零食減少疲憊感

2019-10-24 17:07 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



以蔬菜水果當零食可以減少疲憊感！人在疲憊狀態下容易想吃高油、高糖、高鹽的食物。對一般人來說，這樣的狀況偶爾才會出現，但對時常處於高壓工作環境者來說，吃不健康的零食很容易變成常態。最新研究顯示，以蔬菜、水果取代高油、高糖、高鹽的零食可以減輕睡眠不足導致的疲憊感。

睡眠不足想吃零食

根據《Medical Xpress》報導，營養學家海蜜蒂（Maryam Hamidi）博士曾因為做研究的關係，從早上八點一直到隔天凌晨五點都不能睡覺，而剛好辦公室同時屯有健康與不健康的各種零食。

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過了一陣子，海蜜蒂開始感到奇怪，每天到了晚上6、7點左右她就會開始想吃零食，而從大學以後就不再受洋芋片誘惑的她突然又開始想吃洋芋片了。就這樣她愈吃愈多，也愈吃愈享受。身為營養學專家，海蜜蒂發現，人在疲憊時，都深知零食對健康有害，卻難以抗拒的最佳證明

蔬菜、水果當零食

根據《每日醫學新聞》報導，海蜜蒂接著開始與史丹佛其他的研究人員，研究飲食習慣與睡眠不足之影響間的關係。他們分析245位史丹佛的外科醫生於2016年6月填答的問卷結果，將參與者的飲食習慣分為植物性飲食、高蛋白質飲食以及高糖、高油的飲食。結果發現，習慣吃高糖、高油類飲食者，較易產生與睡眠的障礙。進行植物性飲食則會減少睡眠相關障礙。

研究人員表示，企業應該讓員工遠離高油、高糖的零食與飲料，並以蔬菜、水果取而代之。讓外科醫生等容易因工作性質而時常睡眠不足者，在工作時也易取得健康零食，減少白天的疲勞感，提高工作的效率與安全性。

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