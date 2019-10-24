力推健康的老化 陳副：迎戰超高齡

2019-10-24 17:03 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



副總統陳建仁（中）24日出席「第11屆亞太地區老年學暨老年醫學國際研討會」（photo by總統府） 分享 facebook 蔡總統上台後實踐「在地老化」、「活躍老化」、「健康老化」，迎戰8年內即將進入的超高齡社會！副總統陳建仁24日為首度由台灣舉辦的「第11屆亞太地區老年學暨老年醫學國際研討會」致詞時，除了宣揚政府的《長照十年計畫2.0》政績外，也分享他對健康老化的看法，盼老人們「繼續參與社會、貢獻所長！」

迎戰超高齡社會

「台灣目前已是高齡社會，預估在未來8年內進入超高齡社會。」與會者多為外國專家，陳建仁以英文致詞表示，面對台灣人口結構逐年老化的趨勢，如何建立周全的高齡長期照顧服務，形塑樂活的「增齡歷程」，是政府責無旁貸的工作。

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而蔡政府自2017年就已推出《長照十年計畫2.0》，以社區為基礎，因地制宜發展在地化長照服務輸送體系。陳建仁強調，政府將秉持「預防勝於治療」的精神，結合地方政府與社區資源，從活躍老化、延緩失能失智、慢性病管理及尊嚴老化等面向提出更有效的解決策略。

老化不只是壽命延長

談起政績，陳建仁羅列說明，目前全國22個地方政府都已加入推行「高齡友善城市」、已建置3000個社區照顧關懷據點、126個活躍老化社區與10個失智友善示範社區，並全面提供「預防及延緩失能的服務。」

「老化是生命的自然歷程，」陳建仁分享他的觀點說，「我們追求的是健康老化，活躍健康，但卻病、痛、失能、憂鬱纏身。」

此亞太地區國際會議每4年舉辦１次，今年首度由台灣老年學暨老年醫學會舉辦，本次會議主題為《銀髮浪潮之健康福祉:從基礎科學到政策》，預計收錄論文500餘篇。與會者為1500名國內外專家。衛生福利部長陳時中、國際老年學暨老年醫學主席John Rowe、亞太老年學暨老年醫學主席Prasert Assantachai等重量級人物都將陸續登場。

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