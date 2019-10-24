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入秋首波鋒面下周二報到 氣象局：稍晚才能確定

2019-10-24 14:59聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，下周二有鋒面抵達，北台灣天氣明顯轉變，但這是6天後的模擬，實際尚待觀察。中央氣象局預報員王品翔表示，目前確實有部分模式認為下周二有鋒面報到，但也有些模式看法較保守，詳細情況稍晚才能確定；若確定的話將是今年入秋首波鋒面。

氣象局預報，明後兩天北部及東半部地區雲量增多，有局部短暫雨，中南部地區維持多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨的機率。

氣象局說，下周日至下周三水氣又增，北部及東北部地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，中南部地區仍是穩定的天氣型態，午後山區仍有短暫陣雨的可能性。

下周二可能迎來今年入秋首波鋒面。圖／聯合報系資料照片
下周二可能迎來今年入秋首波鋒面。圖／聯合報系資料照片
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