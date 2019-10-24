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桃竹冬茶茶菁滯銷 茶之魔手伸援手

2019-10-24 14:41聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

新竹新埔、關西等地大批冬茶茶菁近日因製茶廠停收滯銷，農委會農糧署昨天邀集桃園市政府、新竹縣政府、產地農民團體、農民、製茶公會、當地製茶廠等單位，與中南部知名茶飲業者意精研有限公司（茶之魔手）研商茶菁採購事宜，意精研有限公司已同意若茶菁衛生安全無虞，將全數收購。

農糧署表示，有關桃竹茶產區冬茶茶菁銷售事宜，茶葉產製銷三方在農糧署及地方政府媒合輔導下已有具體成果，意精研有限公司同意在茶菁衛生安全無虞的情況下全數收購，後續將由地方政府協助調查需協處的茶農資訊，再委由當地的初製茶廠進行茶菁收購及代工生產。

為確保茶菁安全品質，農糧署說，將會同地方政府進行茶菁採樣抽驗，不需由農民或初製茶廠負擔檢驗費用，若符合規定者，即可採收入廠加工，相關茶菁收購價格則由初製茶廠視茶菁品質與茶農議價。

農糧署表示，未來將持續積極輔導北部茶區建立優質茶集團產區，透過建立契作契銷模式，依據市場需求更新茶樹品種，由契作主體加強安全用藥管理，並輔導提升製茶品質，以穩定茶農收益。

關西鎮長劉德樑日前訪查製茶廠，發現許多茶葉成品一包包堆疊起來，倉庫整個爆滿。 圖...
關西鎮長劉德樑日前訪查製茶廠，發現許多茶葉成品一包包堆疊起來，倉庫整個爆滿。 圖／劉德樑提供
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農糧署農民新竹
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