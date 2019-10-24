騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在小巷弄裡騎Youbike逆向行駛，遭到員警攔查開單罰了300元，讓她直呼好貴。聯合報系資要照片／記者張裕珍攝影 分享 facebook 大家都知道汽機車因為有車牌，因此在路上違規或肇事時就能夠依照車號來開罰，但是腳踏車沒有車牌，如果騎士違規也能開罰嗎？有一名女網友騎Youbike在小巷裡逆向，結果遭警察攔查開單，荷包失血300元，她將經驗貼在臉書上，其他網友看了也恍然大悟的說「原來腳踏車也可以被開單喔？」

圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 原PO昨天（23日）在臉書「爆怨公社」貼出罰單，罰單上註明著她違反道路交通管理處罰條例第74條中的「慢車駕駛人不依標線之指示（逆向行駛）」。原PO表示自己在小巷弄裡騎著Youbike，因為違規逆向，短短一分鐘的路程被警方給攔了下來，開了張300元的罰單，讓她直呼「真貴」。

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有網友安慰原PO說「只能說下次請小心」、「下次記得別再犯囉」、「逆向真的很危險，也許這段路300元很貴，真的發生事情，一輩子也賺不了300元，賠300元換平安，不貴！」、「有些路段會禁止所有車種逆向行駛，請留心注意，別跟自己的荷包過不去」。不過也有人對於警方開單不以為然，「復興南路一堆違停不去開一下嗎？」、「有這麼認真的警察嗎？」就連原PO也不服氣的說「如果（警察）能力用在（查）詐騙，會更好」。

雖然網友對於腳踏車開單有不同看法，但其實更多人不清楚原來騎腳踏車違規也會挨罰，「原來腳踏車也可以被開單喔，看來可以檢舉了」、「原來腳踏車也可以開逆向行駛的罰單，台中文心路上超多逆向腳踏車的」、「原來腳踏車可以罰哦，我看很多人都不在乎」、「我每次都遇到腳踏車闖紅燈，為啥沒有警察來開」、「很多人以為腳踏車跟行人無法開單」。

根據「道路交通管理處罰條例」規定，慢車駕駛人如果違反第74條中的任何一款規定，可處新臺幣300元以上、600元以下罰鍰，如果行經行人穿越道時，遇到視覺功能障礙者不禮讓，甚至導致其受傷或死亡者，處罰則更重。