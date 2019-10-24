蔥價飆漲居高不下 北農估11月中產地復耕蔥價可回穩
2019-10-24 13:37
聯合報 記者翁浩然
／即時報導
國內蔥價自8月以來居高不下，台北果菜批發市場三星蔥平均每公斤批發價從7月底、8月初低於100元的價格一路飆漲，9月首周就出現單日突破260元的情況、9月最後1周還有單日超過270元的情況，隨後價格約持續在200元到260元之間幅動；台北農產運銷公司則表示，蔥價飆漲應與中南部產地受8月中豪雨影響尚未復耕造成整體市場供不應求有關。
根據北農統計，中南部粉蔥也同北部三星蔥，從在7月底每公斤平均40多元、8月初的每公斤80、90元一路飆漲，8月底已達133元，三星蔥則是145元，兩大類蔥種在9、10月分別在175到250元、200到270元間幅動；單以本周來看，粉蔥大約維持在200元，三星蔥則從234元上漲到今天的254元。
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北農主秘路全利指出，蔥價飆漲應與中南部產地受8月中旬豪雨、後續幾次颱風降雨影響尚未復耕造成整體市場供不應求有關，蔥產地復耕一般約需要100天，因此像中南部產地受8月中旬豪雨影響部份，約要11月中旬才會恢復正常供貨量；屆時蔥價才可能會回穩。
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