「尿智捷」化解驗尿尷尬 自動軌道5秒送試管到檢驗室

2019-10-24 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



到醫院驗尿再也不尷尬！中國醫藥大學新竹附設醫院在「智慧臨床實驗室」建置了「尿智捷」，透過AI智慧化設計與採檢廁所連結系統，讓病人不必尷尬地拿著尿液試管走到檢驗科，不僅能照顧病人的隱私，同時也提高效率，增加檢驗正確性。

中醫大新竹附醫檢驗科主任楊晶安表示，「智慧臨床實驗室」擁有國內醫院少見的「血液自動分類檢驗流水線」，血液檢體在急診室採集後，不需打包即可放入自動簽收傳送系統，約40秒到達檢驗科，經自動分類後分流至不同軌道，自動送上機台做檢驗，然後中繼軟體能判讀檢驗結果是否能自動發出報告。

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中醫大新竹附醫急診室在1樓，檢驗科在地下1樓，距離大概100公尺，如果用人工打包送達初估5分鐘，耗時也耗人力，現在只需40秒就可搞定，提升檢驗時效省下時間，也讓人力充分運用在異常報告的檢視與確認，增加檢驗正確性及病人安全。

楊晶安說，新建置的「尿智捷」，是一套將實驗室與採檢廁所連結系統，病人採檢完的尿液可直接置放於廁所牆面窗內載具，5秒後尿管就會自動被軌道送入實驗室內部上機。透過AI智慧化設計，流程以病人為中心，照顧病人的隱私。