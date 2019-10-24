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台南麻豆種菜伯買刮刮樂 中千萬頭獎樂當養老金　

2019-10-24 13:20聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

台彩今透露，繼今年1月桃園市大園區有位種菜阿伯刮出刮刮樂「1200萬大吉利」頭獎1200萬元後，日前「1000萬大富翁」第2個頭獎1000萬元於台南市麻豆區吉佑彩券行被刮出，幸運得主恰巧也是一位種菜阿伯。

台彩表示，「1000萬大富翁」第2個頭獎1000萬元於台南市麻豆區「吉佑彩券行」被刮出，在刮出大獎之前，售出千萬大獎的吉佑彩券行代理人盧君霖夢見財神爺在夢中對她微笑，還送她一疊金紙，不久這位阿伯就在店內刮出1000萬元大獎。

吉佑彩券行盧君霖表示，刮出大獎當天中午，有位身材微胖、務農的阿伯穿著拖鞋、騎著摩托車來到店裡，一進門就說要買面額1000元的刮刮樂，請她拿最上面的那張「1000萬大富翁」。阿伯原本以為自己刮中100萬，沒想到再次確認後，發現1的後面總共是7個0，原來是刮出了頭獎1000萬元。阿伯相當開心，要把獎金當作儲蓄養老的基金。

而盧君霖也回想起陣子做夢，夢到常去的嘉義文財殿裡的財神爺竟轉頭對她微笑，還遞給她一疊金紙，本來她打算拿到金爐燒掉，沒想到旁邊有人跟她說：「這不能燒，是財神爺要給妳的錢財」，於是趕緊再將金紙收好。想不到這個夢真的應驗了，盧君霖在售出大獎的隔天立刻就去廟裡拜拜答謝神明。

「1000萬大富翁」刮出頭獎。圖／台彩提供
「1000萬大富翁」刮出頭獎。圖／台彩提供
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「1000萬大富翁」刮出頭獎。圖／台彩提供
「1000萬大富翁」刮出頭獎。圖／台彩提供
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彩券行頭獎刮刮樂
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