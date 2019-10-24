幼童走路搖晃扁平足需治療？醫師：不必過於憂心

2019-10-24 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



1歲半的小妤(化名)自從開始學習走路後，媽媽觀察到她的腳底似乎都是平貼著地板，但抱起來觀察時卻又看得到小小的足弓，無法確定小妤走路搖搖晃晃是學步兒本身會有的狀況，還是有扁平足的問題，便趁著回診所打預防針的時候詢問小兒科醫師。醫師表示，新手爸媽對於柔韌性扁平足不必過於憂心，若有症狀或僵硬性的扁平足，請轉診給骨科醫師進一步安排詳細檢查與評，採行適當的治療。

台大醫院新竹分院骨科部小兒骨科醫師江明弘表示，柔韌性扁平足在嬰兒和兒童中很常見，約有25%的孩子被父母抱起時，可以看到腳底漂亮的足弓，然而站立時足弓卻是扁平的，這些孩子多數在青春期才發展出穩定的足弓。

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因此，柔韌性扁平足被認為是生理性的正常發育過程，這些變形通常是柔軟的，且無關節活動限制或僵硬性變形，不會疼痛也不影響功能。

江明弘指出，雖然扁平足很普遍，但目前對於小兒柔韌扁平足並沒有標準的定義，不過面對柔韌性、無症狀的扁平足兒童，單純的觀察而不介入治療是安全且適當的，反而強加矯正器可能造成孩童足底疼痛、適應不良，且隨著腳型成長需要不斷更換新的矯正器，對家長來說也是額外的經濟負擔。