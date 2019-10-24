顏值恐懼症！ 整型濾鏡致憂鬱症

2019-10-24 13:49 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



23日Instagram宣布禁止「整型濾鏡」的功能，不過研究顯示，使用社群網站本身就會帶來許多負面的心理影響，恐難遏止這樣的現象。(Photo by影片截圖) 分享 facebook 社群網站Instagram的「整型濾鏡」可以讓人看到自己整形後模樣，然而23日Instagram官方宣布禁止此項功能，理由是擔心整型濾鏡會帶給用戶不愉快的經驗。研究更顯示，不僅是整型濾鏡或其他濾鏡，使用社群網站本身，就會造成整形欲望的增加與自尊心下降。

根據《英國廣播公司》報導，Instagram的發言人表示，他們也正在重新評估這些濾鏡是否應存在，期望濾鏡能帶給使用者更多元的經驗。多名用戶也對此禁令表達支持，一位用戶表示：「多數人只當這是好玩的東西，不過當你發現從2016年開始上傳的照片沒有一張不用濾鏡，這件事就不好玩了。」不過也有用戶覺得可惜。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

然而，《富比士》指出，許多份研究皆顯示使用社群網站本身就會影響心理健康。一份研究顯示，使用社群網站的時間愈多愈容易想要整形，而根據美國整形外科學會的統計，整形的案例正在逐年攀升。另一份研究更指出，使用社群網站可能導致對自己身體不滿意、自尊心下降甚至憂鬱症。Instagram只禁止整型濾鏡恐難改變此現象。

《獨立報》報導，2018年一篇論文更將這種現象稱之為「顏值畸形恐懼症」。作者瓦希博士解釋，這類病患亟欲進行整形以符合他們在濾鏡中的模樣，而且這些濾鏡對青少年的傷害特別大。

根據《英國廣播公司》報導，2017年Instagram更間接導致了一位14歲少女的輕生，她被發現生前瀏覽許多自殘的照片。

【更多精采內容，詳見 】