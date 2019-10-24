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顏值恐懼症！ 整型濾鏡致憂鬱症

2019-10-24 13:49台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

23日Instagram宣布禁止「整型濾鏡」的功能，不過研究顯示，使用社群網站本...
23日Instagram宣布禁止「整型濾鏡」的功能，不過研究顯示，使用社群網站本身就會帶來許多負面的心理影響，恐難遏止這樣的現象。(Photo by影片截圖)
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社群網站Instagram的「整型濾鏡」可以讓人看到自己整形後模樣，然而23日Instagram官方宣布禁止此項功能，理由是擔心整型濾鏡會帶給用戶不愉快的經驗。研究更顯示，不僅是整型濾鏡或其他濾鏡，使用社群網站本身，就會造成整形欲望的增加與自尊心下降。

根據《英國廣播公司》報導，Instagram的發言人表示，他們也正在重新評估這些濾鏡是否應存在，期望濾鏡能帶給使用者更多元的經驗。多名用戶也對此禁令表達支持，一位用戶表示：「多數人只當這是好玩的東西，不過當你發現從2016年開始上傳的照片沒有一張不用濾鏡，這件事就不好玩了。」不過也有用戶覺得可惜。

然而，《富比士》指出，許多份研究皆顯示使用社群網站本身就會影響心理健康。一份研究顯示，使用社群網站的時間愈多愈容易想要整形，而根據美國整形外科學會的統計，整形的案例正在逐年攀升。另一份研究更指出，使用社群網站可能導致對自己身體不滿意、自尊心下降甚至憂鬱症。Instagram只禁止整型濾鏡恐難改變此現象。

《獨立報》報導，2018年一篇論文更將這種現象稱之為「顏值畸形恐懼症」。作者瓦希博士解釋，這類病患亟欲進行整形以符合他們在濾鏡中的模樣，而且這些濾鏡對青少年的傷害特別大。

根據《英國廣播公司》報導，2017年Instagram更間接導致了一位14歲少女的輕生，她被發現生前瀏覽許多自殘的照片。

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