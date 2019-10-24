種菜阿伯太狂！抱走「千萬刮刮樂」大獎回家享清福

2019-10-24 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



台彩發行刮刮樂，被許多民眾視為試手氣方法，繼年初桃園有名種菜阿伯，獲得刮刮樂「$1,200萬大吉利」頭獎1200萬後，日前「1,000萬大富翁」第2個頭獎1000萬在台南「吉佑彩券行」刮出，幸運得主又是一位種菜阿伯，讓彩券行老闆不禁大嘆，「阿伯真的太好運了！」。

「吉佑彩券行」代理人盧君霖分享，刮出大獎當天中午，有位身材微胖、務農的阿伯穿著拖鞋、騎著摩托車來到店裡，一進門就說要買面額1000元刮刮樂，刮到一半阿伯驚呼中了100萬，經彩券行人員協助確認，原來少算了一個0，是刮出頭獎1000萬，阿伯喜悅之情溢於言表，直呼「要把獎金當作儲蓄養老的基金。」

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盧君霖說，前一陣子做夢夢到，常去嘉義文財殿裡的財神爺，竟轉頭對她微笑，還遞給她一疊金紙，本來打算拿到金爐燒掉，沒想到旁邊有人跟她說：「這不能燒，是財神爺要給妳的錢財」，趕緊將金紙收好，沒想到這個夢真的應驗，要趕快去廟裡拜拜答謝神明。