照顧自己就是愛太太 女性受配偶健康惡化影響大

2019-10-24 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



配偶之間的羈絆不只是情感，雙方健康的互相影響，就算沒有重大疾病或失能，依然存在。最新台灣本土研究研究發現，在正常老化的中老年配偶之間，當男性健康狀況惡化，其女性配偶在壓力疲勞、心血管疾病、代謝症候群等相關指數，都出現顯著負面變化，但當女性健康惡化，男性在上述健康指標並不受影響。

成功大學老年所副教授邱靜如今年9月獲刊於知名老年學期刊（Archives of Gerontology and Geriatrics）的本土研究，針對483位居住具全國代表性54歲以上男女配偶，他們都沒有失能或重大傷病，正經歷一般老化過程，並完成抽血、問卷、尿檢、居家面訪等前後測。

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研究者評估他們在六年前後，配偶健康狀況變化與自身健康指標變化之間的關係。結果發現，當男性健康狀況在六年間持續不佳或出現惡化，女性配偶在慢性疲勞指標、心血管疾病指標、代謝症候群指標，也出現顯著的惡化，且以配偶健康狀況持續不佳的女性最慘。

反觀女性健康狀況變差時，男性配偶在上述指標則無顯著變化，唯有女性健康狀況變好時，男性配偶在慢性疲勞指標看到顯著改善。

邱靜如表示，這篇研究顯示女性在家庭中的照顧負荷，不只是在配偶或家人有重大疾病時才會出現，而是在正常老化的過程中就持續發生，但相對來說，當女性出現照顧需求時，卻未得到同等的支持。

根據內政部調查，當55至64歲台灣人住院時，高達43.95%是由配偶或同住者在照顧自身健康，超過65歲者住院時，則有20.24%是由配偶或同住者照顧。而且當男性長者因病需要日常生活協助，絕大部分是由女性配偶或同住者幫忙，反觀女性長者需要協助時則多由兒子或媳婦協助。

邱靜如投入糖尿病照護十幾年，深知社會支持對於疾病管理的成功與否扮演關鍵角色。她在國際學術交流時發現，許多學者都有下列共同觀察。當爸爸為了控制糖尿病而需要吃健康餐，媽媽會煮給全家人一起吃，全家支持爸爸顧健康；如果媽媽需要吃健康餐，她會照常煮美食給全家人，自己要吃的額外準備、獨自吃完，以免不好吃被嫌棄。

過去研究發現，高血壓、憂鬱症、消化性潰瘍的人，其配偶得到慢性病的風險增加七成。當配偶健康狀況不佳，會讓人更容易失能、憂鬱症，隨著年紀增長，配偶間的健康狀況的同步性也會增加。日本「卒婚」正夯，這個年代的年長女性，已經開始想辦法逃開這些家庭中的照顧負荷。邱靜如提醒，台灣已步入高齡化社會，應更加針對女性的社會性別角色及特質，發展女性健康管理所需要的社會支持，才能讓男女性不論是獨老或是相伴，都能夠有活躍健康的晚年。