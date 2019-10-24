盼終結長照悲歌 李彥秀再提5項長照政見

2019-10-24 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



長照議題正夯，國民黨立委李彥秀今在臉書發表競選連任的第二項政見，除了實現在地老化，建立以社區為基礎的照顧模式；包括完善出院準備，從醫院到長照不斷鏈；簡化與整合各式長照需求評估，提供以人為本的長照資源分配；以及提高賦稅優惠，減輕民眾長照負擔。

李彥秀指出，我國從82年底至107年，在25年內由高齡化社會邁入高齡社會，目前老年人口已有350餘萬名，更將在未來10年內成長至480萬、進入超高齡社會。也就是說，在接下來的幾年中，老年人口便會增加近三分之一，人口老化的速度超乎想像。

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李彥秀表示，面對這樣的衝擊，眼下該做、該思考的，正是如何調整長照藍圖、立好長照基礎，讓民眾面對長照需求不再困惑，更期待「老有所終」的理想能夠實現。因此，本周他接著提出「終止長照悲歌」的政策發想。

李彥秀表示，她構想的「在地老化」並不是拘限在「在社區照護」或「由社區照顧」，社區照顧更不該與「居家式照護」、「機構式照顧」截然而分，居家—社區—機構，應該是彼此互補。所以，她主張以社區為基礎，開展出醫護服務、復健服務、身體照顧等居家式服務；但在此同時，聯結社區資源，讓被照顧者融入社區，培植團體家屋等社區照顧模式；而目前發展相對未受重視的機構式照顧，則可以在社區紮根，作為居家照顧、日間照顧的據點，並利用照顧機構補強居民各種生活機能。

李彥秀表示，健康促進、醫療、長照、社會照顧都是因應人口老化挑戰的基石，其中藉由國內綿密醫療網絡與長照制度的伙伴關係，對於在地老化的實踐，更是相輔相成。且為了避免民眾在出院前，因為擔心出院後無法及時銜接長照服務，她主張在政策上鼓勵院所與長照端有效的整合資源；另一面向來看，長照服務過程中的醫療需求，適時的轉向回院所，宏觀來說更可以節約醫療資源浪費。因此，她會持續將在地老化與周遭院所緊密結合，打造整合型健康照護，在預算及資源上，真正打造「醫養合一」的全人健康照護模式。

囿於目前政府提供的長照服務與民眾需求有相當落差，李彥秀認為，部分民眾在照顧選擇上，擇採外籍看護工。但在各式長照選擇中，民眾可能需要接受主管機關評估、醫師意見書及醫療團隊專業評估。在這些眼花繚亂的各式評估機制中，卻有部分項目是類似或重疊，如此不便利的作法，顯示既有的機制並不是以被照顧者需求作為核心考量。她會持續推動發展整合性的評估機制，例如以現有醫師意見書為核心，讓有被照顧需求的民眾，不要再迷失於各項評估中。

李彥秀說，「長期照顧」對許多家庭而言，就像場馬拉松，每個月固定的照顧支出，總是令人沒辦法喘氣。以現行機構式長照服務收費標準來說，每年的月費、變動開支就將達30萬元，更不用說尿布、營養品等花費的費用。這樣龐大的開銷，對於青壯年人口都是沈重的負擔。雖然自109年度起，每年有12萬元的長照扣除額，但是相較於實際照護支出，實在是微不足道、杯水車薪。

為符合量能課稅，使稅捐課徵反映納稅人實際經濟負擔能力，李彥秀說，她將在延續108年時的提案，持續爭取提高長照扣除額。藉由減輕照顧者經濟負擔，使住宿型長照機構得以分擔壓力，並思考如何在請假制度上配套，多管其下減少介護離職，維持勞動參與率；更是避免照顧者在工作與孝道間交戰，長照悲歌不再發生。

李彥秀說，目前以稅收為來源的長照制度，在收支平衡上已經出現疲態。以「109年度長照服務發展基金」的預算編列情形來說，基金來源有325億7000萬，但基金用途卻已達386億7000萬，便是很大的警訊。眼下幾年間，固然因為民眾對長照服務制度不熟悉、或政府提供的長照服務不符民眾期待與需求，基金實際執行不如預期，導致年底時基金收支尚有餘裕，但這樣的恐怖平衡還能維繫多久？這樣的質疑絕對不是危言聳聽，包括衛福部最新的「長照服務發展基金收支報告」都指向：伴隨著人口老化速度加劇，長照基金將在116年時面臨收支失衡。

然而，李彥秀說，長照制度的永續經營，是世代正義、社會互助的重要環節；確保長照制度的維持，更是落實老年安心、壯年放心的重中之重。畢竟有著穩健、提供符合民眾需求服務的長照制度，方能讓青壯年減輕扶養壓力、老年人獲得充分保障。因此，在制度上她選擇長照保險制。她會持續推動財源相對穩定、確保服務連續性的長照保險，讓長照服務普及擺脫稅收浮動的不確定性，藉此吸引人才投入長照產業，引領長照進入正向循環。