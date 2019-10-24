你是181萬名車主之一嗎？機車未定檢當心被罰500元

2019-10-24 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



國內機車數量眾多，為維護空氣品質，出廠滿5年的機車，就必須實施排氣定期檢驗，確保符合排放標準。到2019年9月應到檢機車約737萬輛，到檢率為75.38%，為歷年同期最高，但仍有181萬5000多輛尚未完成定檢，依法可罰500元，環保署提醒尚未定檢的車主，應及早到附近定檢站檢驗，以免荷包縮水。

環保署表示，去年修正空氣汙染防制法，領有牌照出廠滿5年以上的機車，無論是否為環保機關稽查發現「使用中」機車，每年皆應實施排氣檢驗一次，並於行車執照原發照月份前後一個月內完成。如逾期未檢驗，依空氣汙染防制法第80條規定可處500元罰鍰；逾應檢日起六個月並經通知限期改善，遲未完成改善者最重可註銷牌照。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

環保署表示，車主應注意檢驗期限，並按規定期間實施排氣定檢，於收到定檢提醒通知後盡早定檢。如果車輛已無法使用或遺失等情形，車主也應主動至監理機關更新車籍資料，以免逾期受罰。