你是181萬名車主之一嗎？機車未定檢當心被罰500元
2019-10-24 12:27
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
國內機車數量眾多，為維護空氣品質，出廠滿5年的機車，就必須實施排氣定期檢驗，確保符合排放標準。到2019年9月應到檢機車約737萬輛，到檢率為75.38%，為歷年同期最高，但仍有181萬5000多輛尚未完成定檢，依法可罰500元，環保署提醒尚未定檢的車主，應及早到附近定檢站檢驗，以免荷包縮水。
環保署表示，去年修正空氣汙染防制法，領有牌照出廠滿5年以上的機車，無論是否為環保機關稽查發現「使用中」機車，每年皆應實施排氣檢驗一次，並於行車執照原發照月份前後一個月內完成。如逾期未檢驗，依空氣汙染防制法第80條規定可處500元罰鍰；逾應檢日起六個月並經通知限期改善，遲未完成改善者最重可註銷牌照。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
環保署表示，車主應注意檢驗期限，並按規定期間實施排氣定檢，於收到定檢提醒通知後盡早定檢。如果車輛已無法使用或遺失等情形，車主也應主動至監理機關更新車籍資料，以免逾期受罰。
環保署說，全國共設置3509家排氣定檢站，機車車主每年有三個月時間，可前往全國任一家定檢站檢驗，且車主不需支付檢驗費用，花一點時間就能瞭解機車排煙狀況，以減少機車排氣汙染的問題，共同維護空氣品質。
留言