小心！吃反式脂肪罹阿茲海默症或失智機率高出75%

2019-10-24 12:26 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



新研究顯示，血液中反式脂肪含量較高的人，罹患阿茲海默症或由任何原因引起的失智症機率高很多。圖／ingimage 分享 facebook 根據23日公布在神經學雜誌的一項新研究顯示，血液中反式脂肪含量較高的人，罹患阿茲海默症或由任何原因引起的失智症機率可能比一般人高出50%-75%左右。

未參與該項研究的神經學家Neelum T. Aggarwal博士說，「這項研究顯示，除了已知的心血管疾病外，大腦或認知方面的不良結果還與飲食中的反式脂肪高含量有關」。

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研究人員在過去十年內追蹤1600名沒患有失智症的日本男女。研究開始時，先檢查他們的血液中的反式脂肪含量，並分析他們的飲食狀況。

接著，研究人員調整其他可能影響失智症風險的因素，像是高血壓、糖尿病和吸菸。他們發現，體內反式脂肪含量水準最高兩個等級的人，罹患失智症可能性比最低等級的人高出52%和74%。

紐約康乃爾大學威爾醫學院阿茲海默症預防診所負責人、神經病學家艾薩克森（Richard Isaacson）說，「這項研究使用反式脂肪的血液標誌物水平，而非傳統上使用的飲食調查表，這提高結果的科學可信度」。

未參與研究的艾薩克森還說，「這項研究很重要，因為它建立在既有的證據之上，即攝取反式脂肪會增加罹患阿茲海默症和其他失智症的風險」。

反式脂肪天然存在於某些肉類和奶製品中，但民眾攝取的主要來源是人造反式脂肪。