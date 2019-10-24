遭砍兩億 台鐵：推動國產不影響採購60輛環保支線客車
今天上午立法院交通委員會審查台鐵局109年度總預算案，針對台鐵整體購置及汰換車輛計畫，會中決議砍兩億元億算。對此，台鐵局表示，不會影響採購60輛環保支線列車採購，並說明目前的採購計畫。
台鐵局副局長馮輝昇說，外部專家學者開會討論後說，希望台鐵不要成為新技術實驗場。所以透過廉政平台討論招標策略，要委託專業單位評估，盼國內廠商參與。
馮輝昇說，配合支線觀光化政策發展方向，60輛支線列車會把觀光功能設計納進來，例如大面窗，代動支線觀光發展。原則上走國產化，但在規範上若有國外廠商符合規範要求，也可以進來，不過希望計畫推動國內廠商一起參與和推動。
馮輝昇說，觀光支線如集集支線在石虎列車進來後，有帶動觀光熱潮，另平溪天燈觀光旅客需求多，以往傾向用通勤列車，快速運輸、準點，但支線上希望跟地方在地特色跟觀光結合。從觀光角度、車輛設計，與車外景觀多一點接觸，窗戶設計是開闊的，內裝希望有餐飲或是會議室，會參考日本、韓國、瑞士觀光列車設計，讓支線服務有別於以往通勤列車。
他說，這次後續推動，台鐵有成立美學設計小組，美學設計小組在通勤520輛和600輛城際列車就已經參與，後續觀光列車60輛環保支線觀光列車也會讓美學小組充分參與討論，讓設計貼近觀光旅客需求和支線觀光發展需要。
針對每一條支線的設計是否不同，台鐵局機務處長宋鴻康補充，主體都是一樣，其中一輛觀光車廂，三輛是一般普通車廂。希望加入主題列車的概念元素，每一個支線的主題不一樣，嶄新面貌呈現給國內外乘客。
經費部分，宋鴻康說目前該列車經費規劃58億元，如果不要買油電混油車，可能還可以降價，並買到更多備品。他表示，已準備添購駕駛模擬機，因為支線路線30公里以內，要訓練司機員很困難，國內中山科學院最近幫高鐵做一個模擬機非常好。
他說，可以添購很多國產化的東西，按照目前規劃，有五成五國產化能力。
宋鴻康也強調，預算砍二億元不至於影響購車，因國產化的話，可以買到又便宜又好的東西。馮輝昇則說，兩億元預算是統籌的，有不同計畫，執行不會影響，盡量透過經費調整措施，讓60輛環保支線列車如期推動
至於該列車購車進度，馮輝昇表示，60輛希望今年底做完招標文件備齊上網工作，2020年第一季順利決標，後續開始來進行設計，希望2020年底概念設計完成，2021年陸陸續續依照設計做原型車的打造與交車工作。
對於鐵道文物，馮輝昇說，天皇花車在七堵機場做恆溫恆濕的保存，屬於台鐵珍貴的文物，配合台北機場有鐵道博物館的規劃，苗栗有火車頭博物館、博物園區，台中也有鐵道園區，各地都有很多資源，台鐵對文物資源做整體規劃中，天皇花車或總統花車都妥善保存，與文化部、客委會及相關地方單位協調，才會提出規劃。
馮輝昇說，是否會做復刻版列車，都在整體規畫的考量，天皇花車時間比較長，需要妥善保護措施，相關方式像是復刻版，目前還沒有很確定的方案可以提出來。
台鐵整體購置及汰換車輛計畫（2015-2024年）總經費997億3000萬元，爭央政府負擔922億1208萬2000元，台鐵局負擔75億1791萬8000元，期程自2015年至2024年度。到今年7月底，台鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫（2015-2024年）之累計預算執行率為59.67%，預算執行未盡理想。
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