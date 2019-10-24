影／咳嗽如小狗叫 可能是病毒性哮吼作怪
2019-10-24 11:59
聯合報 記者簡浩正
／台北即時報導
近日秋冬季節交替、明顯降溫，若家中小孩突然咳出如「小狗叫」怪聲，當心是病毒性哮吼。兩歲男童浩浩（化名）兩、三天前開始出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀，家人發現早上聲音變得沙啞，傍晚開始呼吸淺快且看起來很不舒服，吸氣時有怪聲，因此就醫。
經身體檢查發現，浩浩吸氣時有喘鳴聲，且咳嗽聲很深、低沉、如同小狗叫；經醫師X光檢查發現聲門下氣道狹窄，診斷為病毒性哮吼。經過腎上腺素蒸氣治療與類固醇肌肉注射後，呼吸費力的狀況改善，醫師另給予治療藥物後返家觀察。
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書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，病毒性哮吼是遭病毒感染後，喉部與聲門下氣道黏膜發炎腫脹，造成呼吸道明顯狹窄，病童會出現聲音沙啞、吸氣時喘鳴、咳嗽如狗吠，甚至呼吸急促與呼吸困難的症狀。常見於六個月至三歲間、或學齡前兒童，至於上國小後學齡兒童則較少見；男童罹病的比例略高於女童，約為1.4：1。
不過有些家長看到孩子夜間咳嗽時，會誤以為是氣喘發作。戴季珊說，哮喘等於氣喘，哮吼與氣喘兩者雖都常在夜間發作，卻是完全不同的病症；哮吼是病毒感染的上呼吸道疾病，因喉部與氣道組織腫脹，吸氣比吐氣困難，咳嗽如狗吠；氣喘則是下呼吸道疾病，支氣管因發炎收縮，吐氣比吸氣困難，呼吸音如同吹哨子。
而在哮吼治療部分，戴季珊說，症狀輕微者多在三到五天自行恢復，並注意水分補充；若較嚴重，可給予腎上腺素噴霧與長效類固醇，來改善呼吸道水腫情況，或進一步住院檢查治療。
戴季珊說，家長需注意孩子若呼吸時有喘鳴聲，臉色蒼白、吞嚥困難、虛弱等症狀，病程超過一周時，務必就醫檢查。且哮吼如同感冒般，也具有傳染性，因此當家中有人罹病時，應特別加強清潔衛生。
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