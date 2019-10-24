晚期黑色素瘤降低復發風險 術後輔助治療很重要

2019-10-24 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



黑色素瘤往往被誤以為是痣或胎記而被忽略，到診已是中晚期。但黑色素瘤惡性程度高且轉移力強，即使手術切除，一年後復發率仍高，晚期復發率高達六成以上。

台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華表示，只要黑色素瘤的厚度超過0.8毫米，就有可能沿著淋巴管轉移到其他部位。因此，針對前哨淋巴結進行切片以判斷癌細胞是否擴散非常重要。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她表示，台灣有將近四成患者初診時便已是第三期與第四期，發生癌細胞轉移。但是晚期才接受治療，即便接受手術，復發率仍高達六成，平均2名患者就有1人可能會復發。

所以除了經常自我檢測是否有不斷增生或是大於0.6公分的黑點外、早期發現早期治療外；第三期後的患者更須接受術後輔助治療。

林口長庚腫瘤科主任張文震指出，傳統輔助治療以注射干擾素為主，可降低18％的復發率。但因毒性大，許多病患術後僅選擇追蹤觀察而不積極搭配輔助治療。張文震表示，現在除了傳統以擾素為主的輔助治療外，輔助治療的選擇有標靶治療和免疫治療。