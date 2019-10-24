晚期黑色素瘤降低復發風險 術後輔助治療很重要
2019-10-24 11:49
聯合報 記者楊雅棠
／台北即時報導
黑色素瘤往往被誤以為是痣或胎記而被忽略，到診已是中晚期。但黑色素瘤惡性程度高且轉移力強，即使手術切除，一年後復發率仍高，晚期復發率高達六成以上。
台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華表示，只要黑色素瘤的厚度超過0.8毫米，就有可能沿著淋巴管轉移到其他部位。因此，針對前哨淋巴結進行切片以判斷癌細胞是否擴散非常重要。
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她表示，台灣有將近四成患者初診時便已是第三期與第四期，發生癌細胞轉移。但是晚期才接受治療，即便接受手術，復發率仍高達六成，平均2名患者就有1人可能會復發。
所以除了經常自我檢測是否有不斷增生或是大於0.6公分的黑點外、早期發現早期治療外；第三期後的患者更須接受術後輔助治療。
林口長庚腫瘤科主任張文震指出，傳統輔助治療以注射干擾素為主，可降低18％的復發率。但因毒性大，許多病患術後僅選擇追蹤觀察而不積極搭配輔助治療。張文震表示，現在除了傳統以擾素為主的輔助治療外，輔助治療的選擇有標靶治療和免疫治療。
廖怡華表示，目前免疫療法健保仍未給付，一年花費約200萬台幣，可與醫師討論選擇適合的治療方式。若發現自己身上有黑痣增生、直徑大於6毫米、左右不對稱等現象，（A，Asymmetry）、邊緣不規則（B，Border）、顏色不均勻（C，Color）、黑點直徑大於6mm（D，Diameter）和黑痣在短時間內變大、變凸或潰瘍流血（E，Evolution）時，就要盡快找皮膚專科醫師就診，並視情況做切片檢查，早期發現早期治療。
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