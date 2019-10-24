打個噴嚏就骨折 醫：年逾50歲檢測骨質密度預防很重要

2019-10-24 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



70歲的王姓老翁日前與家人赴日旅遊時因身體莫名疼痛、不慎跌倒而回國就醫，先被診所誤判為癌症，轉至醫學中心骨科檢查，才發現是因骨質疏鬆所導致的壓迫性骨折，經醫師給予治骨鬆藥物兩個月後改善，也恢復正常行走。

骨質疏鬆症學會理事長林高田表示，台灣已邁入高齡化社會，平均50歲以上女性每三人就有一人、男性每五人就有一人因骨鬆而骨折；依世界衛生組織（WHO）報告，台灣每年髖關節骨折患者近兩萬人，發生率高居亞洲第一，患者五年死亡率高達五成。而骨鬆者必須慎防跌倒，一旦骨折影響病患生命程度可能更甚於高血壓、血脂、血糖等三高或癌症。

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林高田說，骨質疏鬆症是指因骨密度降低，使骨骼微細結構發生破壞的病症。骨質疏鬆的結果易造成骨折，特別是前臂骨、脊椎骨及股骨，最明顯症狀為脊椎壓迫骨折，引起背部酸痛、身高變矮及駝背等現象。

骨質疏鬆因無明顯症狀，除年長者外，長期菸酒、缺鈣是危險因子，甚至有患者跌倒、打個噴嚏就骨折。林高田說，國外統計發現約5%長者因跌倒次數頻繁而導致骨折；臨床上統計也有近八成患者直到發生骨折後，才發現自己有骨質疏鬆症的情況，使得疾病預防工作難度更高。