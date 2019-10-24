原住民孕婦、普通傷病就醫 即日起也可申請交通補貼
2019-10-24 11:30
聯合報 記者羅真
／台北即時報導
為減輕原住民就醫交通費負擔，我國訂有相關辦法補助原民地區轉診、重大傷病、緊急傷病、入住機構者。有鑑於需求對象不止於此，衛福部修法擴大適用對象，今天起需產檢或生產的原民孕婦、居住離醫療院所較遠的普通傷病者等均能申請交通補貼。
衛福部照護司簡任技正陳青梅表示，許多原民地區出外就醫路程長，過去聽聞可能有原民孕婦因為交通不便放棄產檢、使用預防保健服務發現異常，但當地沒有醫療機構能協助確診等；。外過去雖已補助轉診者，但有些偏鄉地區連診所或衛生所都沒有，所以放寬交通費補助條件。
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衛福部照護司昨天公告修正「原住民醫療或社會福利資源使用交通費補助辦法」部分條文，補助對象新增普通傷病就醫者、孕婦產檢及生產，同時放寬對於轉診就醫的認定，門診或急診手術後首次回診、轉診一個月內四次回診、分娩出院後六星期內首次回診、出院後一個月內首次回診、參加預防保健檢驗結果呈異常個案就醫確診等，均能享有交通費補助。
新法規定，轉診就醫、重大傷病就醫、緊急傷病就醫者，住家距離醫療院所20-40公里一次補助600元，40公里以上一次補助1000元，每人每年10次為限、每季3次為限；孕婦因產檢或生產就醫，住家距離醫療院所5-20公里一次補助200元，20-40公里一次補助600元，40公里以上一次補助1000元；入住住宿式長照機構者，住家距離醫療院所20-40公里一次補助800元，40公里以上一次補助1600元，每人每年兩次為限。
陳青梅表示，符合資格的民眾今起就可持就醫繳費收據與身分證明文件至地方衛生所申請交通費補助。
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