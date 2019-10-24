親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

科幻小說政治寓言 《銀河英雄傳說》的民主與專制

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

大突破！人工智慧發現蛾色彩與海拔高度密碼

2019-10-24 11:25聯合報 記者何定照／台北即時報導

用人工智慧AI，找到蛾類色彩隨海拔變化的終極密碼。中央研究院生物多樣性研究中心副研究員沈聖峰與資訊所研究員陳昇瑋研究團隊，結合蛾類公民影像資料與AI技術，發現海拔越低，蛾類色彩多樣性及明亮度越高；海拔越高，色彩越一致且越暗，將能預測稀有種分布。論文成果已於10月7日發表在國際頂尖專業期刊「自然通訊（Nature Communications）」。

沈聖峰說，早在19世紀，英國博物學家華萊士（A. R. Wallace）就提出生物的色彩多樣性會隨著緯度變化，後人也衍生出熱帶生物較多彩等假說。但這類假說一直未證實，原因是若要靠人工一一辨識生物彼此差異度，難度極高。如今因人工智慧幫忙，讓他們確認蛾類色彩隨海拔高度變化的關係，並推測高海拔因低溫，生物須呈暗體以吸熱所致。

研究開始於一場閒聊。沈聖峰說，他和陳昇瑋是好友，一回談起人工智慧可用於生物研究何種功能，陳昇瑋建議來應用在動物色彩研究，尋找與海拔相關特徵。沈聖峰原本心存疑問，沒想到解析兩萬張蛾類影像後，發現驚人趨勢。「人工通常只能處理結構化資料，影像這類非結構化的資料，若沒有人工智慧幫忙，根本不可能。」

沈聖峰說，早年做生物研究，以蛾來說，都得用人工去定義翅膀的圖樣、弧度、色彩等，但這樣就算不論時間，也很難得出總體分析。但有了人工智慧，能分析哪些特徵與海拔比較有關，像他們這次主要是分析顏色。結果發現低海拔的蛾色彩多樣性比較高，色彩也較亮，因為高海拔低溫，生物必須要吸熱，需要較暗色彩。

沈聖峰說，藉由人工智慧，還可用影像預測稀有種分布，因為可藉影像看到不同蛾種的海拔分布。如果一種蛾分布的海拔區域很廣，表示比較普遍；但如果分布很窄，例如若只能在海拔500到600公尺看到，就代表這很可能是需要保護的稀有種。

整體而言，研究發現海拔0到500公尺的蛾色彩很不一樣，但500公尺以上長得很接近。沈聖峰比喻，如果只能用深色水彩作畫，當然畫不出多樣色彩。他說，達爾文雖說過生物神奇性在於從簡單中衍生出無窮無盡的變化，但現在他們發現生物吸熱性就會造成限制，「多采多姿也有其法則」。

該論文重要資料來源是農委會特有生物研究保育中心副主任林旭宏率領103位蛾類公民科學志工，花六年蒐集的超過兩萬種台灣蛾類標本數位化影像，經論文第一作者、生多中心博士後研究員吳士緯鑑定為近兩千種蛾類。林旭宏說，這是他們的「工人智慧」逐一拍照建檔所建成，若沒有這些，人工智慧就沒法判讀，如今產生這些分析，他們也始料未及。

中央研究院生物多樣性研究中心副研究員沈聖峰（左）與資訊所研究員陳昇瑋研究團隊，發...
中央研究院生物多樣性研究中心副研究員沈聖峰（左）與資訊所研究員陳昇瑋研究團隊，發現海拔越低，蛾類色彩多樣性及明亮度越高；海拔越高，色彩越一致且越暗。記者何定照/攝影
分享
中央研究院生物多樣性研究中心發現海拔越低，蛾類色彩多樣性及明亮度越高；海拔越高，...
中央研究院生物多樣性研究中心發現海拔越低，蛾類色彩多樣性及明亮度越高；海拔越高，色彩越一致且越暗。記者何定照/攝影
分享
中央研究院生物多樣性研究中心副研究員沈聖峰（左三）與資訊所研究員陳昇瑋（左二）研...
中央研究院生物多樣性研究中心副研究員沈聖峰（左三）與資訊所研究員陳昇瑋（左二）研究團隊，發現海拔越低，蛾類色彩多樣性及明亮度越高；海拔越高，色彩越一致且越暗。記者何定照/攝影
分享

低溫AI農委會
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

飛行41年 長榮航空前機師錢超銘：追夢要堅持

2019-10-24 08:54

吳德榮：下周二鋒面影響 北台灣變天

2019-10-24 07:47

Apple耳機丟洗衣機滾半年沒壞 網曝AirPods下場

2019-10-24 10:24

美魔女受眼睛乾澀所擾 結膜拉皮手術有解

2019-10-24 09:42

交通標誌大搜奇！這幾個好好笑 還有更好笑的嗎？敲碗等…

2019-10-24 11:00

每逢年底就訂嘸票 高鐵宣布11月起周末加開四班次

2019-10-24 10:22

逾2.1萬名Airbnb旅客 在彩虹周造訪台北

2019-10-24 10:17

原住民孕婦、普通傷病就醫 即日起也可申請交通補貼

2019-10-24 11:30

中年大叔頸部卡卡 竟是脖子長石頭

2019-10-24 11:21

毛豬供應調配 11月將比去年同期減供8千頭

2019-10-24 11:20

政府開放山林 花蓮消防局：要有配套措施

2019-10-24 11:17

【黃色笑話】「分享喜悅」

2019-10-24 10:53

勵馨調查：四成多元性別者曾遭霸凌 近七成在校園

2019-10-24 10:40

讓社會充滿愛！「身障創業家」重拾希望之火

2019-10-24 10:34

氣象局：未來一周天氣大致穩定 小範圍偶有降雨

2019-10-24 09:23

彭啟明：今節氣為霜降 亞洲冷空氣還在高緯度醞釀

2019-10-24 08:29

蔡依林拒菸 「電子煙無法戒菸」

2019-10-24 00:23

健康你我他／顧長輩健康 就是真敬老

2019-10-24 00:23

醫奉獎／簡志成偏鄉看牙 心臟出問題照樣跑

2019-10-24 00:23

LINE跨足行動叫車 與TaxiGo合作

2019-10-24 00:09

醫病天地／季節轉換心情差 提防冬季憂鬱症

2019-10-24 00:08

南投「醫中計畫」 補偏鄉醫療不足

2019-10-24 00:03

液體OK繃 不適合塗複雜傷口

2019-10-23 23:53

流感疫苗太晚開打 公費流感抗病毒藥劑下月提供

2019-10-23 23:45

中和本土屈公病 今可望解除列管

2019-10-23 23:29

沒空排麥當勞怎辦？他手工製「美樂蒂置物籃」送愛妻 雙眼放光網友笑噴

2019-10-23 20:00

降血壓藥怎麼吃 研究：睡前吃最好

2019-10-23 19:02

台灣可取代香港成亞洲藝術交易中心？ 佳士得：沒想過

2019-10-23 18:05

史上最晚開打流感疫苗 首次11月就有公費藥物可用

2019-10-23 17:50

婦人乳房10公分腫瘤難啟齒 出血不止緊急送醫

2019-10-23 17:27

歌壇大姐大驚傳中風 醫師：應在黃金一小時內送醫

2019-10-23 17:20

愛路跑的仍有3成骨質流失 醫師籲民眾掌握骨齡

2019-10-23 17:03

睽違十年再任拒菸大使 蔡依林驚訝電子煙沒戒菸功能

2019-10-23 16:56

影／齊柏林影像結合AI無人機 空拍台61線西濱絕美風景

2019-10-23 16:44

點滴器材傳不良品 食藥署限期回收

2019-10-23 16:25

延長外籍看護工工作期限？勞動部：移工轉移民才是正辦

2019-10-23 16:18

吃生魚片沾「芥末」可以殺菌？台大醫師破除迷思

2019-10-23 15:44

新北中和屈公病明監測期滿 可望解除疫情列管

2019-10-23 15:42

2019年有16家美食老店歇業、3家預告退場 台灣到底怎麼了？

2019-10-23 15:41
看更多

熱門文章

吃生魚片沾「芥末」可以殺菌？台大醫師破除迷思

2019-10-23 15:44

人潮排排排！麥當勞美樂蒂置物籃開賣 網嘆：可惜缺一款

2019-10-23 12:51

墾丁旅宿降價歷年之最 五星飯店平日下殺二五折

2019-10-23 17:09

婦人乳房10公分腫瘤難啟齒 出血不止緊急送醫

2019-10-23 17:27

歌壇大姐大驚傳中風 醫師：應在黃金一小時內送醫

2019-10-23 17:20

2019年有16家美食老店歇業、3家預告退場 台灣到底怎麼了？

2019-10-23 15:41

台灣攝影家叢書揭密 台式婚紗攝影從這對夫妻開始

2019-10-24 04:32

這蛋餅「煎赤赤」又吃得飽！IG推南北2家大份量手工蛋餅

2019-10-23 16:52

哪雙鞋適合健走？專家說這個動作測就知道

2019-10-23 14:04

下班回家發現妻子蒸菜 鍋蓋一掀卻看到融化的筷子

2019-10-23 21:33

2020台北101跨年煙火升級了！300秒大秀閃亮夜空

2019-10-23 13:30

到碗粿店吃碗IG超紅蛋蛋飯！雲林斗六銅板美食金黃誘人

2019-10-23 11:50

吳德榮：下周二鋒面影響 北台灣變天

2019-10-24 07:47

淘寶台灣全新登場 雙11推超狂1元清空百萬購物車活動

2019-10-23 18:42

「長得美、情路愈坎坷」3大星座 天蠍桃花旺卻常受傷

2019-10-23 20:55

「鳥公寓」她家窗外蓋好蓋滿 原PO升官加薪：真是福氣

2019-10-23 17:46

SOGO周年慶送最靚來店禮 首度結合東區拚全台108億業績

2019-10-23 17:20

現涮「日本和牛」吃到飽！150年「但馬屋」插旗台北

2019-10-23 18:02

搶攻黑金商機！新品「伯朗精品咖啡」顛覆消費者味蕾

2019-10-23 13:31

每日星座運勢／天秤事業忙得心應手　多看多學多做

2019-10-24 00:00

SOGO「美妝天后宮」史上最狂回饋 化妝品滿6千送8百

2019-10-23 19:25

飛行41年 長榮航空前機師錢超銘：追夢要堅持

2019-10-24 08:54

新北中和屈公病明監測期滿 可望解除疫情列管

2019-10-23 15:42

TaxiGo改名LINE TAXI今起上線 從叫車到支付一氣呵成

2019-10-23 14:32

螞蟻冬天都會存糧過冬？真相並非如此

2019-10-23 20:38

Apple耳機丟洗衣機滾半年沒壞 網曝AirPods下場

2019-10-24 10:24

首座跳跳床樂園下月熄燈 粉絲不捨：難道又是漲房租？

2019-10-23 15:40

「戶戶送」無照卻外送 公總開出首張50萬罰單

2019-10-23 11:48

台灣可取代香港成亞洲藝術交易中心？ 佳士得：沒想過

2019-10-23 18:05

影／齊柏林影像結合AI無人機 空拍台61線西濱絕美風景

2019-10-23 16:44

史上最晚開打流感疫苗 首次11月就有公費藥物可用

2019-10-23 17:50

國旅秋冬補助 觀光局：9家旅行社訂房也適用

2019-10-23 11:52

賈靜雯DIOR黑魔女盼女兒扮小丑 孟耿如被習俗搞婚頭

2019-10-23 19:59

彭啟明：今節氣為霜降 亞洲冷空氣還在高緯度醞釀

2019-10-24 08:29

24歲年薪破百萬 科技新貴轉戰房仲圓成家夢

2019-10-23 14:27

液體OK繃 不適合塗複雜傷口

2019-10-23 23:53

UNIQLO發表十大明星外套 蕭敬騰站台私心最愛這款

2019-10-23 18:43

雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位總舖師重現「36道復刻名菜」

2019-10-23 23:25

延長外籍看護工工作期限？勞動部：移工轉移民才是正辦

2019-10-23 16:18

交通標誌大搜奇！這幾個好好笑 還有更好笑的嗎？敲碗等…

2019-10-24 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top