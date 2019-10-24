中年大叔頸部卡卡 竟是脖子長石頭

2019-10-24 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



脖子也會長石頭？南投縣56歲陳姓男子幾個月前右頸會出現卡卡痛痛的感覺，他不以為意，沒想到最近疼痛加劇，到診所就醫吃了一星期止痛藥不見改善，到南基醫院耳鼻喉頸科就診，才發現頸部長了一顆結石，經內視鏡手術將下頷腺切除並結石取出，術後恢復良好，隔天即出院並可正常工作。

南基醫院耳鼻喉頸科醫師李尚儀說，陳姓患者頸部觸診沒發現明顯腫塊、口腔視診也無結石或腫塊，經超音波和電腦斷層確診為慢性下頷腺炎併下頷腺結石，約有1.5公分大。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他說，下頷腺結石臨床上會在頸部或舌底有腫脹或是疼痛感，有時會因進食症狀更加明顯。唾液腺包含腮腺、下頷腺、舌下腺及小唾液腺。唾液腺腫瘤大約占所有頭頸部腫瘤的3%，其中10至15% 發生於下頷腺，而唾液腺結石有90%都發生在下頷腺。