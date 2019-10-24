毛豬供應調配 11月將比去年同期減供8千頭

2019-10-24 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



台灣豬價從中秋前就一路下滑、價格相對低迷至今，根據中央畜產會資料，毛豬批發價（含冷凍廠）每公斤平均價格67.9元，除到月底調節減供2000頭因應外，預計下個月（11月）毛豬供應56萬8000頭，比去年同期實際供應57萬6000頭，略減8000頭；至於明年春節的毛豬供應，以及春節後的消費淡季因應，則在下個月討論。

毛豬調配會議今天召開，農委會表示，全台23個（含澎湖金門）肉品市場設定好的調配頭數，若有少數一兩個肉品市場因區域性的作醮、廟會等活動，需要多交易幾千頭毛豬，也必須呈報中央調配會議，須要有合理的理由才能多交易毛豬。

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農委會畜牧處副處長王忠恕表示，台糖因為是國營公營事業，要另外計算條配分配量，由於從本月21日開始，畜牧處要求不論台糖本月已經出了多少毛豬，月底前，就要再減少供應2000頭。他認為，11月開始各廠商開始會進行春節的加工產品備貨準備，屆時毛豬市場交易會相對活絡，價格也會相對平穩。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，今年的毛豬供應與去年差不多，減供僅只是調節市場秩序，減少預期心理。因為現在市場價格趨跌，農民內心著急，會急著把豬賣出，增加肉品市場調度的壓力，減少供應，則是讓市場調度趨於平穩。

今年9月進口豬肉7626公噸，比今年每月平均進口6000多公噸，增加近兩成且進口價跌幅約15%。江文全說，豬肉為自由進口品項，這兩個月進口量大，反映出國內豬肉價格若高，剛好又有便宜的國外進口豬肉來源，國外豬肉就有進口機會，農委會會掌握了解動態，調節國內供需。