長安醫院引進結合VR復健機 讓復健有效又不乏味

2019-10-24 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



復健之路漫長又枯燥乏味，台中市長安醫院「智能機器人復健中心」為此特別遠從奧地利引進高科技復健儀器，可以結合VR虛擬實境及有智能重力回饋，只要透過復健治療師的專業技術，制定適合又有趣的復健訓練，讓患者在遊戲中完成高強度、反覆性的神經重塑性，不僅大大提升患者復健動機，尤其對腦中風、腦損傷、脊髓損傷患者幫助大。

復健科王偉全醫師表示，引進的三台機器分別是「智能無重力機器手臂Diego」、「無限靈活Pablo」、「智能力板Tymo」，其中「Diego」是全台第一台結合擴增實境遊戲，全上肢機器人輔助復健治療，藉由擴增實境與智能重力輔助系統，提供病患在中風後沉重的手臂，有如在太空中的無重力感，讓個案雙手在3D空間內，訓練提升本體覺、協調性、動作控制精準度及反應力。

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「Pablo」 與 「Tymo」 則與治療師無限的想像創意結合，提供患者「姿勢、平衡、上下肢動作控制、精準度、認知」等情境訓練。

王偉全說，機器人治療為相當重要的前導療法，在動作誘發後，可結合傳統治療與評估的成效驗證，讓療程延續到社區與居家中，以期讓患者達到盡量獨立與提升其生活品質。