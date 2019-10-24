政府開放山林 花蓮消防局：要有配套措施

2019-10-24 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



蔡政府開放山林政策，引來救難直升機變計程車疑慮。花蓮縣消防局表示，台灣高山群多，同意山林開放，但應該要有配套措施，包括山林通訊應要改善、告知哪條山路危險等，並建議登山活動相關規範要由中央訂定，否則各縣市規定不一較難管理；同時也希望政府加強搜救人力及裝備，未來成立專責山林搜救隊伍。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，山難中最常遇見的就是通訊不佳，無法聯繫上受難者，浪費搶救黃金時間，除了通訊應改善外，開放山林政策也要告知民眾哪條山路危險性高，不應隨意前往攀登。另地方消防隊常面臨人力及設備不足問題，搜救器材昂貴難以負擔，盼中央政府多重視搜救人員安全。

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花蓮縣消防局前年公告《花蓮縣登山活動管理自治條例》後，在去年開出全國首張搜救直升機搜救費用、罰單共92萬元，向闖入未開放路段登山而發生意外的登山隊伍請求支付，落實使用者付費原則。

林文瑞說，主要目的不是處罰民眾，而是救難資源不應無償使用；不過登山活動相關規定，應要由中央訂定統一規範，原因是台灣高山幾乎跨越縣市，若從南投上山、花蓮下山，要由哪個縣市開罰常畫分不清，造成糾紛。龐大搜救費用讓一般民眾吃不消，中央應盡快規定符合登山者需求的保險商品，透過保險機制讓登山者不用負擔太大。