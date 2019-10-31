親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

MLB／7戰全是客隊贏球新紀錄 國民擊敗太空人奪隊史首冠

NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

自釀水果酒也可能不小心變「假酒」？自釀不可不知的風險！

2019-10-31 10:51聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝蔡幸儒】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

撰文＝蔡幸儒

「全果釀造酒」是近年很流行的手作釀酒類型，利用葡萄、梅子、鳳梨等水果親自釀出一瓶水果酒在家享受，格外有風情，但是自釀若不注意一些小細節，可能會讓這手作體驗變得一點都不浪漫！其中最可能有安全疑慮的，便是「甲醇」的生成！

過去曾有不肖商人將相對便宜的甲醇加入酒精飲品中藉以降低成本，而造成民眾飲酒後暈眩、腹瀉、視力受損等急性甲醇中毒致死的「假酒」事件。但你知道嗎？其實在一般釀酒的過程中便會產生少量甲醇，尤其在釀造水果酒的過程中，甲醇的量又會比一般穀類釀造的酒類來得更多！

釀水果酒時，果膠會受到「果膠酯酶」分解產生甲醇

釀酒是如何從原料釀造形成酒精呢？若是一般米酒，便是以米澱粉轉換成糖，再進行酒精發酵；而水果酒的釀造，則是以果實中的糖作為原料發酵，最終產生可飲用的酒精成分「乙醇」及二氧化碳！

然而釀造時，因為水果中含有較多的果膠，隨著時間的作用，果實的破碎會使得水果中的果膠分子與天然存在的果膠酯酶（pectinesterase）作用機會上升，因此水果酒在釀造時除了產生乙醇外，果膠分子卻也同時可能進一步被這種「果膠分解酵素」分解產生果膠酸，並產生俗稱「工業酒精」的「甲醇」成分！

要想安全飲用自釀水果酒，一定要降低甲醇含量！

因此，自釀酒要確保品質安全，一定要降低自釀水果酒中的甲醇成分，以下有幾種方式可以降低：

一、挑選果膠含量較低之水果作為原料

要避免甲醇生成，最簡單的就是減少果膠這項反應物，因此選擇水果原料相當重要。以柑橘類來說，其所含之果膠含量普遍較高，尤其柚子的每瓣果膠含量更高達6%以上，應盡量避免。建議可以選擇鳳梨、甜瓜、龍眼、荔枝等果膠含量相對較低的水果來釀造，會比較安全！

二、選擇新鮮水果或原料

水果腐爛也會使水果中的果膠酯酶提前反應產生甲醇，因此應選擇新鮮原料，此外，也可避免腐爛時造成的雜菌污染！

三、原料蒸煮留心控制點並予以適當排氣

釀酒原料若預先蒸煮時，時間越長、溫度及壓力越高生成之甲醇量越高，因此除了注意上述因子控制外，亦可適當予以排氣藉以降低其含量。

四、加入果膠酯酶抑制劑

以「果膠酯酶抑制劑」抑制果膠酯酶的反應，但加入後可能影響水果中果汁的萃取量，會因此需要用到更多的原料，增加成本！

五、發酵前進行汁渣分離

在進行發酵前將水果原汁與果渣進行分離，也可以避免果膠在釀造過程中受果膠酯酶的作用，因此也可以藉此降低甲醇濃度！

六、分餾

透過多次加熱分餾等方式，使沸點較低的甲醇及其他揮發性雜質進一步去除，並藉以提升酒的純度及濃度，但同樣會影響成品風味及具熱敏感性的營養物質！

釀酒工序繁雜 自釀不可不慎！

偶爾品嚐一杯自釀的水果酒固然是件美好的事，但釀酒的過程牽涉的微生物及化學反應繁雜，除了要避免劣質水果或是不潔環境所可能造成的酒品腐敗變質外，水果中的天然果膠酵素與果膠的作用下生成甲醇的可能性更不可不慎，因此在釀造時也該多加注意！不過儘管水果酒再好喝，在飲酒時也請適量就好，可別讓一時貪杯壞了身子！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【延伸閱讀】

「我喝啤酒容易醉！」這可能是真的！

釀造酒精由化學合成？真相是...

把酒狂歡時該吃什麼 才不會有痛苦的宿醉？

【參考資料】

Methanol in Wine-FIVS

酒中甲醇由來及中毒急救法-台東區農業專訊

【食安科普】認識假酒和劣質酒

本土水果酒釀造實務 - 國立宜蘭大學農業推廣委員會

以再酯化CL-AIS分離商業果膠酵素之果膠解離酶降低黑后葡萄酒中甲醇含量之研究

甲醇(Methanol)-FDA

認識果膠-農試所農化系/羅淑卿 、 林木連

酒中甲醇由來及中毒急救法-台東區農業專訊

臺灣果膠資源之調查 I.水果中各部位之果膠含量-臺灣農藝學會

中毒酵素台東
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

近八成夾娃娃機店販售食品、醫材或化妝品 部分違規

2019-10-31 10:44

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

欠繳ETC通行費執行案 11月起可至超商繳費

2019-10-31 10:16

統計至10/29 賈新興：1947年以來第二少雨的10月

2019-10-31 07:42

凌晨1：58綠島海域規模4.0地震 最大震度台東3級

2019-10-31 02:28

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

治療顱縫早閉 頭顱擴張牽引不錯過大腦黃金成長期

2019-10-31 11:47

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

捷運環狀線板橋站公共藝術作品 「思映之間」閃亮登場

2019-10-31 11:00

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

沙塵暴挾汙染 南台防紅害

2019-10-31 00:52

年增6千病患 減少新感染者列C肝防治重點

2019-10-31 00:01

C肝特殊族群 巡迴醫療篩檢追蹤

2019-10-30 23:57

C肝外展門診 善用遠距醫療

2019-10-30 23:52

器捐愛的接力路跑 報名今截止

2019-10-30 23:41

醫病天地／咳嗽1周又背痛 竟是肺癌4期

2019-10-30 23:40

新北訂電子煙管理條例 18歲以下持有或使用要罰

2019-10-30 23:39

高風險區普篩 C肝篩檢年齡擬降至40歲

2019-10-30 23:38

全台20萬病患不知遭感染 消滅C肝3大挑戰

2019-10-30 23:36

健康你我他╱病痛接連而來 禮金付醫療費

2019-10-30 23:31

精準醫療 設國家級生物資料庫平台

2019-10-30 23:21

別輕忽高危險妊娠 該轉診就轉

2019-10-30 23:15

健康主題館／診所剖腹產率 為何高於醫院？

2019-10-30 23:07

感恩世界展望會 王宏恩、贊薇發聲

2019-10-30 21:44

C肝專家會議／小心C肝 年增6千新感染者

2019-10-30 21:38

C肝專家會議／就醫不便 兩成C肝患者放棄治療

2019-10-30 21:36

C肝專家會議／揪出患者 上山下海也別漏掉洗腎室

2019-10-30 21:36

C肝專家會議／衛福部明年編列82億元 造福6萬名感染者

2019-10-30 21:34

脊椎側彎近40度好自卑 22歲妙齡女不開刀復健拉回12度

2019-10-30 19:53

埃及法老王宣布參選2020？ 造勢廣告好吸睛！

2019-10-30 19:17

影／首度公開！齊柏林空拍國道 攝影展於關西服務區展出

2019-10-30 18:40

高鐵站外售票系統異常 高鐵公司：經維修已恢復

2019-10-30 18:08

萬聖節變裝扮鬼 民俗專家稱「這7種人恐卡陰」

2019-10-30 17:34

境外沙塵空品差 桃園沿海地區現紅害

2019-10-30 16:58

睡眠呼吸中止症 憂鬱焦慮風險爆增3到4倍

2019-10-30 16:15

我還想打球 髖關節發育不良小鮮肉微創手術再續籃球夢

2019-10-30 16:02
看更多

熱門文章

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-30 21:20

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

咳嗽一周又背痛以為是感冒 檢查竟是肺癌末期

2019-10-30 13:09

全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起

2019-10-30 17:32

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

每天吃根香蕉 5大健康好處維持健康

2019-10-30 15:00

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

麥當勞宣布11月6日起 歡樂送、得來速也不提供吸管

2019-10-30 10:25

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 03:13

大江購物中心「美食版周慶」超殺！首7日餐飲1千送380

2019-10-30 19:31

全球獨家台灣才有！迪士尼「冰雪奇緣2」超Q雪寶招手帽 11/01影城開賣

2019-10-30 13:17

搶攻素食商機！詹麵「薑燒番茄湯麵」挑戰消費者味蕾

2019-10-30 16:26

沙塵暴襲台午後影響中南部 國健署提供三招自保

2019-10-30 15:43

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 04:48

無花果茶可降三高？ 營養師提醒：亂吃適得其反

2019-10-30 12:29

每日星座運勢／天秤樂觀的面對工作　效率提高不少

2019-10-31 00:00

快躲沙塵暴！全台22空品「紅害」北部最大重災區

2019-10-30 12:25

高鐵站外售票系統異常 高鐵公司：經維修已恢復

2019-10-30 18:08

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

AirAsia再揮軍東北亞 推新航線台北-沖繩單程未稅588元

2019-10-30 17:31

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

必搶！6200元入手絕美Dior皮革手拿包　內附招桃花唇膏

2019-10-30 13:16

台北當代藝術館館長 駱麗真接任

2019-10-30 13:40

蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤

2019-10-31 00:14

「卡娜赫拉的小動物」棒棒糖超萌 7-11、康是美獨賣

2019-10-30 16:49

大腸癌初期沒症狀 定期檢查保健康

2019-10-30 15:26

登記抽籤才能買！「IKEA X Off-White限量系列」又來了

2019-10-30 17:21

全台20萬病患不知遭感染 消滅C肝3大挑戰

2019-10-30 23:36

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

萬聖節變裝扮鬼 民俗專家稱「這7種人恐卡陰」

2019-10-30 17:34

宜蘭到花蓮較大雨勢 今晚到明天上午恐是高峰期

2019-10-30 14:43

氣溫上升2度 蜥蜴變得較愛吃葷的昆蟲

2019-10-30 14:00

麥當勞宣布 11月6日起歡樂送、得來速不主動提供吸管

2019-10-30 14:13

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top